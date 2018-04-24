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MUL-T-LOCK®' dan e-ticaret desteği

Yüksek güvenli kilitleme sistemlerinde dünya lideri olan Mul-T-Lock®, anahtarcılara ücretsiz e-ticaret sitesi sunarak sektörde bir ilke imza atıyor. Anahtarcı kanalının büyüyen online alışveriş pazarında yerlerini almalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını hedefleyen Mul-T-Lock® Türkiye, sektörün gelişimine çözüm ortaklarıyla birlikte katkı sağlayacak.

MUL-T-LOCK®' dan e-ticaret desteği

Yüksek güvenli kilitleme sistemlerinde dünya lideri olan Mul-T-Lock®, anahtarcılara ücretsiz e-ticaret sitesi sunarak sektörde bir ilke imza atıyor. Anahtarcı kanalının büyüyen online alışveriş pazarında yerlerini almalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını hedefleyen Mul-T-Lock® Türkiye, sektörün gelişimine çözüm ortaklarıyla birlikte katkı sağlayacak.

24 Nisan 2018 Salı 14:49
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MUL-T-LOCK®' dan e-ticaret desteği

Günlük hayatın giderek daha yoğun hale gelmesi ve teknolojinin gün geçtikçe hayatımızın her alanına etkisiyle e-ticaret hızlı bir yükselişe geçti. E-ticaretin gücü pek çok fiziki mağazanın da işlevini yitirmesine neden oldu. Bu durumu fark eden yüksek güvenli kilitleme sistemlerinde dünya lideri Mul-T-Lock®, anahtarcı kanalının kendi e-ticaret sitelerine sahip olmasını sağlayarak büyüyen pazarda yerlerini almalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını hedefliyor.

“Sektörde bir ilke imza attığımız bu proje ile anahtarcılarımıza rakip olmayı değil desteklemeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.” diyen Mul-T-Lock® Türkiye Genel Müdürü Yunus Emre Ünsal, “Biz de birçok marka gibi kendi e-ticaret sitemizi açarak ürünlerimizin online satışını tek merkezden gerçekleştirebilirdik. Ancak böyle bir girişimin bayi kanalımız üzerinde olumsuz etkisi olacağının bilincindeyiz. Bu proje ile anahtarcı kanalımıza online satış imkanı sunarak dijital dünyada bir yer açmayı, mevcut online sitelerinde yapılan bazı düzensiz faaliyetleri ve bilgi kirliliğini kontrol altına almayı ve aynı zamanda bu kanal üzerinden bayilerimizin fiziksel mağazalarına da yönlendirme yapmayı hedefliyoruz.” ifadelerinde bulunuyor. Sektörün gelişimine birlikte katkı sunacaklarını vurgulayan Ünsal, “Bu projeyi anahtarcı kanalımıza mağaza içi düzenleme ve tabela yenileme gibi geleneksel tutundurma çalışmalarından daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünerek tasarladık.” diyor.

Kapı açma çözümlerindeki dijital dönüşüm, bu ürünlerin kullanıcılara ulaştırılması aşamasında da bir değişim ihtiyacı doğuruyor. Mul-T-Lock® Türkiye’nin proje kapsamında anahtarcı kanalına sunacağı ücretsiz mikro e-ticaret siteleri, özellikle ENTR® gibi dijital çözümler üzerine odaklanacak ve tamamen Mul-T-Lock® tarafından kontrol edilecek. Bu siteler bölgesel reklamlarla ve özel kampanyalarla da desteklenecek. Pilot uygulaması başlayan projede adım adım ilerlenerek uygulamadan yararlanan anahtarcı sayısı zamanla artırılacak.

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