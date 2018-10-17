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Muhafazakar giyimde ‘Ceylon Yellow’ modası

Sonbaharın gelmesiyle doğanın natürel renkleri de trend olmaya başladı. Zühre, 2018-2019 koleksiyonunda yer alan sarının egzotik tonu ‘Ceylon Yellow’ rengindeki modelleriyle sonbaharın ruhunu yansıtacak

Muhafazakar giyimde ‘Ceylon Yellow’ modası

Sonbaharın gelmesiyle doğanın natürel renkleri de trend olmaya başladı. Zühre, 2018-2019 koleksiyonunda yer alan sarının egzotik tonu ‘Ceylon Yellow’ rengindeki modelleriyle sonbaharın ruhunu yansıtacak

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:27
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Muhafazakar giyimde ‘Ceylon Yellow’ modası

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte mevsimlik giysiler de gardıroplardaki yerini alıyor. Sonbaharın zarafetini ve güneşini yansıtan egzotik sarı tonları, Zühre’nin yeni sezon modellerine yansıyor. 
Sonbaharın sarı tonu ‘Ceylon Yellow’
Sonbahar aylarında sıkça rastlanan hoş ve çekici sarı rengi kendine egzotik bir dokunuş ekleyerek, “Ceylon Yellow”u karşımıza çıkarıyor. Zühre’nin koleksiyonunda ‘Ceylon Yellow’ tonlarındaki işlemeli desenlerin yanı sıra kürk detaylı formlar da öne çıkıyor. Koleksiyonlarında artık daha özgür ve cesur çizgilere de yer veren Zühre yeni sezon koleksiyonuyla kadınların gardıroplarını sonbahara hazırlıyor. 

Her zevke uygun özgür ve iddialı koleksiyonlar
Sonbahar modasının en sevilen ürünlerinden biri olan pardösüler yerini ikili takım ve tuniklere bırakıyor. Zühre’nin sonbahar koleksiyonunda ikili takım ve tuniklerin yanı sıra pardösüden vazgeçemeyen kadınlar için de ceylon yellow renkli kürk detaylı pek çok model yer alıyor. Koleksiyonlarında kombin tamamlayıcı parçaları da unutmayan Zühre, klasik mat siyah ve kırmızı tonlarındaki çanta modelleriyle kadınların kombinlerini tamamlıyor. Zühre, monokromatik stil ile tek renkten oluşan sarı takım ve salaş formlar sunarak kadınlara sonbaharda bile özgür ve iddialı bir görünüm kazandırıyor. 

Zühre koleksiyonları için detaylı bilgiye;  http://www.zuhre.com.tr/ sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. 
 

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