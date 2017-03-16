Muğla'da Çanakkale Deniz Zaferi konseri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bandolarınca Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verildi.

Konser öncesinde "Sizi unutmayacağız" adlı oratoryo sahneye konuldu.

Konserde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Orkestra ve Korosu, Şef Bando Yüzbaşı Atıf Taner Çolak yönetiminde, çeşitli marşlar ve türküler seslendirdi.

Konserde bir askerin şehit olmadan önce annesine yazdığı "Yaşasaydım aranızda olacaktım" adlı şiir okunduğu sırada salondaki bazı dinleyicilerin gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Konseri, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Muğla Valisi Amir Çiçek, Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ali Çekiç, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, MSKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Bayram Akça da izledi.

Konser sonunda Vali Çiçek, Tuğamiral Çekiç ve Başsavcı Topuz, katılımcılara teşekkür belgesi ve çiçek verdi.

Vali Çiçek, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Tarihimize baktığımızda tarihteki her olay marş olmuştur, türkü olmuştur. Bize emanet edilen bu değerimizi sonsuza kadar yaşatmak için söz veriyoruz. Şehitlerimizin emanetine canımız pahasına sahip çıkacağız." dedi.

MUĞLA (AA) - Muğla'da "Çanakkale Deniz Zaferi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Şehitleri anma konseri" düzenlendi.Anadolu Haber Ajansı