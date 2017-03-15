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Mücevher fuarında değerli taş analizi yapılacak

15 Mart 2017 Çarşamba 15:37
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Türkiye'nin ilk yerli gemoloji laboratuvarı olan GLT, yarın CNR Expo'da başlayacak İstanbul Uluslararası Mücevherat Fuarı'nda değerli taş analizi yapacak

Mücevher fuarında değerli taş analizi yapılacak
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuyumcular Odasında (İKO) kurulan ve Türkiye'nin ilk yerli gemoloji (kıymetli taş bilimi) laboratuvarı olan Türkiye Gemoloji Laboratuvarı (GLT), yarın CNR Expo'da başlayacak İstanbul Mücevherat Fuarı'nda değerli taş analizi yapacak.

İKO'dan yapılan açıklamaya göre, 44. İstanbul Uluslararası Mücevherat Fuarı, yarın CNR Expo'da kapılarını açacak.

Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteğiyle İKO'da kurulan Türkiye'nin ilk yerli ve milli gemoloji laboratuvarı GLT de fuara katılarak bir ilke imza atacak. GLT, son teknolojiyle donatılan laboratuvarı fuara taşıyarak katılımcı firma ve profesyonel ziyaretçilere, pırlanta, renkli taş ve mücevher analizi yapacak.

İKO Başkanı Norayr İşler, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İstanbul Mücevherat Fuarı'nın, sektörün tüm potansiyelini dünya alıcılarıyla bir araya getiren önemli bir buluşma noktası haline geldiğini bildirdi. 

İKO olarak kurumsal stantta her zaman olduğu gibi sektörle bir araya geleceklerini belirten İşler, İSTKA'nın desteğiyle hayata geçirdikleri GLT'yi bir dünya markası yapmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. 

GLT laboratuvarının hem sektöre hem de tüketiciye sertifika hizmeti verdiğini bildiren İşler, "Nasıl dünyada bir GIA var, biz de GIA olma yolunda ilerliyoruz. Fuarda, bu anlamda sertifika ve değerli taş analizi hizmetini sektörün ayağına getiriyoruz. Tüm katılımcı ve ziyaretçileri, taş analizi hizmeti için fuar boyunca standımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

 İstanbul Mücevherat Fuarı, 19 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. 



- Kaddafi'nin hançeri, GLT'de incelendi  



GLT'de pırlanta, renkli taşlar ve mücevherin sertifikalandırılma işlemi, gemoloji alanında lisans-yüksek lisans eğitimleri almış ve uluslararası gemoloji enstitüleri tarafından verilen akredite eğitimlerini tamamlamış deneyimli gemologlar tarafından gerçekleştiriliyor.

En son teknolojiyle donatılmış laboratuvarda, başta doğal, sentetik ve taklit olan mücevher taşlarının tanımlanması ve sertifikasyonu yapılıyor. Mücevher taşlarında uygulanan kimyasal ya da fiziksel yöntemlerle yapılan iyileştirme işlemleri analitik yöntemlerle tespit edilerek mücevher sertifikası düzenleniyor.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin sarayından yağmalanan ve İstanbul'da yakalanan kıymetli taşlarla bezeli hançer, GLT laboratuvarında incelenmişti. İnceleme sonucunda hançerin gerçek olduğu ancak fildişinden değil, mamut dişinden yapıldığı sonucuna varılmıştı. 




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