Morgan Efsanesi Türkiye’de

El yapımı ürettiği otomobiller ve nevi şahsına münhasır üç tekerlekli 3 Wheeler modeli ile dünya lüks araç pazarının İngiliz temsilcisi olan Morgan, Türkiye’de satılmaya başlandı. 1909 yılında Henry Frederick Stanley Morgan tarafından kurulan, lüks ve klasik otomobil markası, kuruluşunun 107.yılında Türkiye’de ilk kez otomobil ve motosiklet meraklıları ile buluşuyor. Marka, Türkiye’de Tunç Lokmanhekim’in kurucusu olduğu Klasik Garaj tarafından temsil edilecek.

Yılda toplam 1300 aracı el yapımıyla ve özenle üreten markanın; efsanevi modeli Morgan 3 Wheeler ve diğer Morgan modelleri Türkiye’de satışta olacak. Markanın Türkiye lansmanında tanıtılan, 1909’dan bu yana tasarım çizgisini koruyan Morgan 3 Wheeler özel sipariş ile hazırlanacak. Morgan 3 Wheeler’ın klasik benzin motorlu modelinin Türk otomobil ve motosiklet severlere anahtar teslim maliyeti yaklaşık 85 bin pound olacak. Sadece 525 kilogram ağırlığı ile Morgan 3 Wheeler’ın 21. yüzyıl versiyonu, yaklaşık 140 Newton metrelik torkla motor ve düşük devirlerle maksimum güç üretiyor.

Aynı Model İki Morgan, Birbirinin Asla Aynı Değildir!

1909’da markanın ilk üretilen modeli olma özelliğine sahip olan ve 1936’ya kadar üretilen Morgan 3 Wheeler, 2011 yılında yeniden üretilmeye başlanmıştı. Morgan’ın efsanevi modellerinden biri olan Morgan 3 Wheeler, klasik dizaynına rağmen modern yorumu ve güçlü motor teknolojisi ile dikkati çekiyor.

Morgan Motor Company, sipariş alınan her araç için kişiselleştirilmiş tasarım uygulaması yapıyor. Bir terzi özeniyle hazırlanan araçlar, renk seçeneklerinden deri döşemelerine kadar sadece sahibinin talep ettiği şekilde dizayn ediliyor. Bu özelliğiyle de üretilen hiçbir Morgan bir diğeriyle aynı özellikleri taşımıyor.