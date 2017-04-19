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MOODY'S'TEN REFERANDUM SONRASI TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

19 Nisan 2017 Çarşamba 15:57
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"Türkiye'nin mali gücü kilit kredi çıpası olmaya devam ediyor"

MOODY'S'TEN REFERANDUM SONRASI TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin mali gücünün kilit kredi çıpası olmaya devam ettiğini açıkladı.

Moody's'ten referandum sonrası Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin yapılan açıklamada, genişlemeci mali duruşun, devam ederken tarihsel olarak olumlu olan borç ölçütlerinin bir miktar zayıflamasına neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Türk hükümetinin büyümeyi destekleyen mali teşviki geri çekmek konusunda isteksiz olacağını düşünüyoruz. Bu önümüzdeki 2 yıl boyunca kamu borcunun GSYH'ye oranını artırabilir. Buna rağmen Türkiye’nin mali gücü kilit kredi çıpası olmaya devam ediyor." denildi. 

İş dünyasının Türkiye’de uygulanacak yapısal reformları beklediği, henüz bu reformların kapsamının ve hızının net olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"İş dünyası, hükümete uzun süredir ertelenen yapısal ekonomik reformları uygulamaya koyma çağrısında bulunuyor. Dış finansman, şoklara karşı hassasiyet göstermeye devam ediyor. Düşük döviz rezervlerine kıyasla yüksek dış finansman gereksinimi, Türkiye’nin dış şoklara karşı hassasiyetinin kredibilite üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği anlamına geliyor."

Referandumun Türkiye’deki politik belirsizliği azaltmasının beklenmediği belirtilen açıklamada, "Değişikliklere küçük bir marjla destek verilmesi nedeniyle Türk toplumu bu mesele konusunda kutuplaşmış olmaya devam edecektir. Bu durum, hükümeti yerel politika ve jeopolitik kaynaklı güvenlik riskleri ile meşgul durumda bırakabilir." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, Türkiye’de politik atmosferde yaşanan gerilimlerin ekonomik büyümeyi baskılayabileceği, devam eden olağanüstü halin (OHAL) iş dünyası ve tüketici güvenini zayıflatabileceği, yatırımların ve tüketimin geri durmasına neden olabileceği kaydedildi. 




Anadolu Haber Ajansı
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