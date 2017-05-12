MONTENEGRO’DAN TÜRKLERE DAVET!



İstanbul Taksim Point Hotel’de Montenegro’nun Türklere sunduğu yatırım fırsatlarını anlatan Hakan Aksu şunları söyledi:



“Osmanlı’nın iz bıraktığı kardeş coğrafyalar ile kültürel ve ekonomik köprülerin sürdürülmesi açısından Montenegro önemli bir noktada yer alıyor. Son dönemlerde kurulan sıcak siyasi ilişkiler sonucunda da Türkiye’den Doğuş Grubu, Net Holding, Global Yatırım Holding, Gintaş, Tosyalı Holding gibi Türk şirketleri Montenegro’da ciddi faaliyetlerde bulundular. Özellikle turizm yatırımı konusunda Türkiye’den büyük beklentileri olan Montenegro’da orta ve küçük ölçekli şirketler için de pek çok cazip yatırım fırsatları var. Biz de hangi yatırımların nasıl yapılabileceği konusunda uzman ekibimizle danışmanlık hizmeti veriyoruz” dedi.



Montenegro’ya Türk vatandaşlarının vizesiz girebildiği belirten Aksu, “Çalışma ve oturma izni işlemlerini kısa sürede tamamlıyoruz. 5 yıl içinde kalıcı çalışma ve oturma iznine sahip olacak Türk vatandaşları, AB üyesi ülke vatandaşlarının sahip olacağı tüm haklardan da yararlanabilecek. Montenegro, 2019 yılında tam üyelik için tüm ön çalışmalarını tamamlamak üzere, başta Rusya, Amerika, Kanada, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere dünyanın önemli yatırımcılarının gözdesi haline gelen Montenegro’da bugün yapacağınız yatırımın yarın getirisi beklentinizden büyük olacaktır” şeklinde konuştu.







Montenegro’nun ülkenin üçüncü büyük yatırımını geçekleştiriyorlar

İki Türk ve dört Montenegrolu ortaktan oluşan Hexagon Holding, Montenegro’da kendi yatırım deneyimlerini Türk yatırımcılarla paylaşıyor. Şirketin kurucu ortağı Hakan Aksu, Kotor’da 40 dönüm üzerinde 12 ay açık bir SPA oteli ve rezidans projesi gerçekleştirdiklerini, 55 Milyon Euro’luk bu projenin Montenegro’nun en büyük üçüncü turizm yatırımı olduğu söyledi. Tüm bu süreçte gerek belediyeler gerekse de hükumet yetkilileri tarafından kendilerinden tek bir kuruş istenmediğini aktaran Aksu, ülkede yatırımcıya tüm olanakların sağlandığını belirtti.



Hukuk sistemi yatırımcıları koruyor

Hakan Aksu Montenegro’da bürokrasinin olmadığını ve ülkenin uluslararası platformlarla yoğun çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Aksu sözlerini şöyle sürdürdü; “Montenegro geçtiğimiz aylarda NATO üyesi oldu, böylece Sırbistan ya da Hırvatistan ile ilgili endişe duyan yatırımcının endişeleri giderildi. Daha da önemlisi Montenegro hukuk sistemi olarak tüm Kopenhag kriterlerini yerine getirmekte. Böylece yatırımcılar, haklarının sağlam bir hukuk sistemi ile korunduğunun bilincinde oluyorlar. Doğal ve tarihi alanlarının bir çoğunun UNESCO koruması altında olduğu ülkede bizim pek çok mirasımız var. Gittiğiniz her mekanda, alış veriş yaptığınız her dükkanda size gülümseyen yüzlerle karşılaşacaksınız. Montenegro’da Türkler çok seviliyor.”



Vize yok, lüks yatırımcıya da küçük işletmeye de büyük fırsatlar

Ekonomisi turizm ve servis sektörüne dayalı olan Montenegro her geçen yıl daha çok turist alıyor. Türklere vize uygulamayan Montenegro’da restoran ve gayrimenkul alımları önemli birer yatırım aracı olarak görülüyor. Resmi para birimi Euro olan Montenegro’da kurumlar vergisi oranı %9. Ülkede yeni iş kuranlara; vergilerde düşük başlangıç sınırları sunuluyor, mülk hakları oldukça sıkı kanunlarla güvence altında tutuluyor.



Üç günde şirket kurmak, 21 günde çalışma ve oturma izni almak mümkün!

Nüfusu 620 bin olan Montenegro’da şirket kurmak oldukça kolay. İstanbul’dan Podgorica Havalimanı’na 1,5 saatte ulaşılabiliyor. Ülkeye her gün THY’nin uçuşları bulunuyor. Gerekli evraklar ile üç günde şirket kurmak, 21 günde de çalışma ve oturma izni almak mümkün. 2 Yıl içinde AB üyesi olması beklenen Montenegro’da 2009 yılından itibaren 48 binin üzerinde şirket kuruldu.









50’lerin ihtişamına dönüş!

1950’lerde Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Orson Welles gibi isimlerin favori mekânı olan Montenegro, 90’larda Balkan Savaşı sebebiyle unutulmaya yüz tuttu. 2000’lerin başında doğa ve tarihinin yeniden keşfedilişi ve 2006 yılında bağımsızlığını kazanması ile lüks yatırımcının da ilgi odağına dönüşen Montenegro, tüm ihtişamı ile eski günlerine geri dönüyor. Akdeniz’deki kalabalık destinasyonların aksine ziyaretçilerine sunduğu sakin yaşam imkânı ile Montenegro hem yatırımcılara hem de yeni bir yaşam kurmak isteyenlere kapılarını açıyor.



Hexagon hakkında;

Hexagon, 2015 yılında Montenegro'da, bölgenin en büyük 3. turizm yatırımı olacak bir proje için bir araya gelen 6 ortak tarafından kuruldu. Aralarında Hakan Aksu’nun da bulunduğu dört Türk ve iki Montenegrolu iş adamlarının ortak olduğu Hexagon Investments, Montenegro başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yatırım ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Montenegro’nun yatırım fırsatlarını Türkiye’de tanıtmak ve yatırım olanakları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulan Hexagon Consulting, Montenegro’da çalışma ve oturma izinleri hususunda en deneyimli uzman kurum olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Montenegro’nun çalışma ve oturma izni konusunda tek uzman şirketi olan Hexagon, düzenlediği bir basın toplantısıyla ülkenin gelişen ekonomisini ve Türk şirketlerini bekleyen yatırım fırsatlarını anlattı. Hexagon’un kurucu ortağı Hakan Aksu, toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa’nın en genç ülkesi, Adriyatik’in incisi Montenegro’nun yatırım fırsatlarının birçok yabancı yatırımcının ilgisini çektiğini ama Montenegroluların özellikle Türkiye’den gelecek yatırımcıları beklediğini söyledi.