MONSTER SOCİAL MEDİA AWARDS’TA ÖDÜL ALDI

Kullanıcı memnuniyetine büyük önem veren Monster, sosyal medyayı kullanıcılarıyla kurduğu ilişkinin önemli bir ayağı olarak görüyor. Takipçileriyle dev bir aile oluşturmayı hedefleyen Monster, bu amaçla kullanıcılarının her zaman ve kolaylıkla ulaşabilecekleri bir marka olmak için sosyal medyayı etkin biçimde kullanıyor.

Red and Grey Media’nın yönettiği sosyal medya hesaplarındaki çalışmalarıyla Social Media Awards kapsamında ödüle lâyık görülen marka, sosyal medyada hayran topluluğunu en iyi yöneten ve takipçi kitlesi ile güçlü iletişim kuran markaların değerlendirildiği Topluluk Yönetimi dalında üçüncü olmayı başardı. Monster Notebook Kurumsal İletişim Müdürü Kayra Keri Küpçü kazanılan ödülle ilgili hislerini şu sözlerle dile getirdi, “Günümüzde insanlar sevdikleri markaların kendilerine daha yakın olmasını, kendilerini dinlemesini, şikâyetlerini not etmesini ve sorularını cevaplamasını istiyorlar. Monster olarak biz de kullanıcılarımızla sıkı bir iletişim içinde olmaya, daima onların yanında olduğumuzu, onları dinlediğimizi ve anladığımızı hissettirmeye çalışıyoruz. Bu imajı sosyal medyaya taşımak için de Red and Grey Media’dan yardım alıyoruz ve alınan bu ödül bence ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı gösteriyor. Bu başarının mimarı olan Red and Grey ekibini kutluyorum.”



Red and Grey Media Ajans Başkanı Furkan Reis ise düşüncelerini şöyle ifade etti, “Monster Notebook çok sıcak ve dinamik bir marka, üst düzey yöneticisinden teknik servisine kadar tüm ekip kullanıcı kitlesiyle mekanik olmaktan çok uzak, sıcak bir iletişim içerisinde. Biz de Red and Grey Media olarak bu sıcak iletişimi hem kreatif hem de analitik olarak değerlendirerek stratejimize yansıttık. Kullanıcıyı anlayan ve empati yapan marka konumunu koruduk. Bu durum bize yüksek etkileşim ve çok canlı bir topluluk getirdi.”



Monster Notebook’un Facebook sayfasını facebook.com/monsternotebook/ adresinden ziyaret edebilirsiniz.

Monster Hakkında

2005 yılında piyasaya girişiyle birlikte dizüstü bilgisayar dünyasında yüksek performansıyla çığır açan ve yepyeni bir standart sunan Notebook Canavarı Monster, son 12 yılda birçok ilke imza atmıştır. Monster, İş İstasyonları Serisi (Workstation) ve Oyun Serisi (Gaming) olmak üzere iki kategoride dizüstü bilgisayar üretimi gerçekleştirmektedir. Oyun tutkunlarının masaüstü bilgisayar tabusu ilk kez Monster Notebook ile yıkılmış ve “oyun bilgisayarı” konsepti notebook dünyasına Monster sayesinde taşınmıştır. Yüksek hız, kapasite ve performans açısından üstün bir teknoloji sunan Monster Notebook, oyun tutkunları kadar mimarlar, grafik tasarımcılar gibi kapasiteye ve performansa ihtiyaç duyan farklı profillerdeki meslek gruplarının da kısa zamanda gözdesi haline gelmiştir. 2005 yılından bu yana kullanıcılarına farklı bir iş ve oyun deneyimi yaşama olanağı veren Notebook Canavarı, bunu yüksek kapasiteye ve performansa sahip SSD ya da sabit diskler, yüksek kapasiteli ve performanslı bellekler ve yine yüksek performansa sahip ekran kartlarıyla gerçekleştirmektedir.





