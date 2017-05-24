MONSTER SOCİAL MEDİA AWARDS’TA ÖDÜL ALDI

Red and Grey Media Ajans Başkanı Furkan Reis ise düşüncelerini şöyle ifade etti, “Monster Notebook çok sıcak ve dinamik bir marka, üst düzey yöneticisinden teknik servisine kadar tüm ekip kullanıcı kitlesiyle mekanik olmaktan çok uzak, sıcak bir iletişim içerisinde. Biz de Red and Grey Media olarak bu sıcak iletişimi hem kreatif hem de analitik olarak değerlendirerek stratejimize yansıttık. Kullanıcıyı anlayan ve empati yapan marka konumunu koruduk. Bu durum bize yüksek etkileşim ve çok canlı bir topluluk getirdi.”
Monster Notebook’un Facebook sayfasını facebook.com/monsternotebook/ adresinden ziyaret edebilirsiniz.
2005 yılında piyasaya girişiyle birlikte dizüstü bilgisayar dünyasında yüksek performansıyla çığır açan ve yepyeni bir standart sunan Notebook Canavarı Monster, son 12 yılda birçok ilke imza atmıştır. Monster, İş İstasyonları Serisi (Workstation) ve Oyun Serisi (Gaming) olmak üzere iki kategoride dizüstü bilgisayar üretimi gerçekleştirmektedir. Oyun tutkunlarının masaüstü bilgisayar tabusu ilk kez Monster Notebook ile yıkılmış ve “oyun bilgisayarı” konsepti notebook dünyasına Monster sayesinde taşınmıştır. Yüksek hız, kapasite ve performans açısından üstün bir teknoloji sunan Monster Notebook, oyun tutkunları kadar mimarlar, grafik tasarımcılar gibi kapasiteye ve performansa ihtiyaç duyan farklı profillerdeki meslek gruplarının da kısa zamanda gözdesi haline gelmiştir. 2005 yılından bu yana kullanıcılarına farklı bir iş ve oyun deneyimi yaşama olanağı veren Notebook Canavarı, bunu yüksek kapasiteye ve performansa sahip SSD ya da sabit diskler, yüksek kapasiteli ve performanslı bellekler ve yine yüksek performansa sahip ekran kartlarıyla gerçekleştirmektedir.
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