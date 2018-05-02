Model Uçak ve IOT Yarışmaları Başlıyor!

İGA bu yıl, üçüncüsü düzenlenecek “İGA Liselerarası Model Uçak Eğitimi ve Yarışması” ve ilki gerçekleştirilecek “Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları Yarışması”na ev sahipliği yapacak. Her iki yarışmanın da finali, 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanı’nda yapılacak Teknofest İstanbul’da gerçekleşecek.



Türkiye’yi sivil havacılıkta zirveye taşıyacak İGA, bu yıl iki ayrı yarışma ile lise, üniversite ve lisansüstü öğrencilerinin Türk havacılık sektörüne olan ilgilerini artırmayı hedefliyor. İGA, bu yıl “Hayallerine Uç” mottosuyla üçüncüsüne ev sahipliği yapacağı “İGA Liselerarası Model Uçak Eğitimi ve Yarışması”na ek olarak, “Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları Yarışması”nı ilk kez gerçekleştirecek.



“İGA Liselerarası Model Uçak Eğitim ve Yarışması” için başvurular 18 Mayıs 2018’e kadar devam ediyor

Geçtiğimiz iki yıl sadece İstanbul genelindeki devlet ve özel okul öğrencilerini hedefleyen yarışma, bu yıl tüm Türkiye’deki okulları kapsayacak. Öğrenciler, 18 Mayıs Cuma gününe kadar www.hayallerineuc.com web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak yarışmaya katılabilecekler. “İGA Liselerarası Model Uçak Eğitimi ve Yarışması”na dörder kişilik takımlar oluşturarak başvuracak lise öğrencileri, elektrik motorlu model uçak eğitimi alacak, uçaklarını yarışma kapsamında belirlenmiş kurallar çerçevesinde tasarlayacak ve üretimini yaptıktan sonra uçuracaklar.



İGA, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) işbirliği ile düzenlediği yarışmanın başvurularının tamamlanmasına istinaden 22 Mayıs 2018 tarihinde online eğitime katılacak öğrencileri duyuracak. 31 Temmuz 2018’de yarışmaya ve yaz okuluna katılmayı hak eden takımlar açıklanacak. 28 Ağustos - 20 Eylül 2018 tarihleri arasında İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirilecek yaz okulunda öğrenciler, uçak bilimleri konusunda uzman olan İTÜ’lü öğretim üyeleri ve mühendisler tarafından teorik eğitimler alacak; devamında pratik eğitimler grup çalışmaları ile desteklenecek. Final yarışması Türkiye Teknoloji Takımı’nın düzenlediği Teknofest İstanbul kapsamında 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanı’nda yapılacak.



Yarışmayı birinci olarak tamamlayan takım, 6 bin TL, ikinci takım 4 bin TL, üçüncü takım ise 2 bin TL değerinde hediye çekiyle ödüllendirilecek.



İGA, havacılık sektöründe dijital dönüşümü “Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları Yarışması” ile destekliyor

Tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı; operasyonlarını en verimli şekilde sürdürebilmek ile yolcu deneyiminde farklılık yaratmak için yeni teknolojiler ve sistemleri yoğun olarak kullanıyor. Dijital dönüşüme ayak uyduran İstanbul Yeni Havalimanı, gençlerin havacılık sektöründe teknolojinin kullanımına yönelik ilgisini artırmak için bu yıl ilki düzenlenecek “Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları Yarışması”nı başlattı. İstanbul genelinde devlet ve özel okullarda öğrenim gören lise, üniversite ve lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği yarışma için başvurular, 18 Mayıs 2018 tarihine kadarhttp://www.havacilik40.com web adresi üzerinden alınacak.



Veri merkezi yönetimi çerçevesinde enerji optimizasyonu, performans yönetimi ve işletme verimliliği konularına önem veren İstanbul Yeni Havalimanı, değişik kaynaklardan sürekli veri aktarımı yapacak bir mimari oluşturdu. Yarışma kapsamında katılımcıların, bu veri merkezine ait gerçek sensor verilerini kullanarak, veri merkezinin hava ortamını düzenleyen cihazların en optimum çalışma değerlerinin tahmin edileceği bir makine öğrenmesi modeli oluşturmaları hedefleniyor. Yarışmanın finali, Teknofest İstanbul kapsamında 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında belirtilen bir günde İstanbul Yeni Havalimanı’nda yapılacak.



Yarışmayı birinci olarak tamamlayan takım, 6 bin TL, ikinci takım 4 bin TL, üçüncü takım ise 2 bin TL değerinde hediye çekiyle ödüllendirilecek.