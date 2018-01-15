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MOBİLYA SEKTÖRÜ 2018'DE İHRACAT ODAKLI BÜYÜYECEK

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın, mobilya sektörünün 2018 yılı beklentilerini ve hedef pazarlarını açıkladı. 2017 senesinin mobilya sektörü açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Öztaşkın, devlet politikaları sayesinde kayıt dışı üretimin önemli ölçüde azaldığını ve istihdamın arttığını ifade etti. 2018 yılında da ihracat odaklı büyüme stratejisiyle hareket ederek ihracat rakamını en az 3 milyar dolara çıkaracaklarını söyledi.

MOBİLYA SEKTÖRÜ 2018'DE İHRACAT ODAKLI BÜYÜYECEK

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın, mobilya sektörünün 2018 yılı beklentilerini ve hedef pazarlarını açıkladı. 2017 senesinin mobilya sektörü açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Öztaşkın, devlet politikaları sayesinde kayıt dışı üretimin önemli ölçüde azaldığını ve istihdamın arttığını ifade etti. 2018 yılında da ihracat odaklı büyüme stratejisiyle hareket ederek ihracat rakamını en az 3 milyar dolara çıkaracaklarını söyledi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:50
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MOBİLYA SEKTÖRÜ 2018'DE İHRACAT ODAKLI BÜYÜYECEK

Hedefimiz; ihracat odaklı büyüme
Türkiye mobilya sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Öztaşkın, Mobilya sektörünün Türkiye'nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında stratejik bir öneme sahip olduğunu ve sektörün ihracat odaklı büyümesini sürdüreceğini söyledi. Öztaşkın; “Ekonomi Bakanlığı’nın açıklamalarına göre 2017'de bir önceki yıla göre Türkiye'nin ihracatı yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolara ulaştı. Mobilya sektörü açısından ise ihracat rakamları geçen yıla oranla yüzde 8’lik bir artış göstererek 2017 yılında yaklaşık 2,7 milyar dolar olarak kaydedildi.” dedi.


2018’de hedef 3 milyar dolar ihracat
MOSDER’in farklı coğrafyalara ulaşarak Türkiye mobilya sektörünü tanıttığını ve sektörün geleceği için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Öztaşkın; “Yoğun çalışmaların neticesinde 2017 yılında yaklaşık 170 ülkeye ihracat yaptık. İhracat odaklı büyümeyi sürdürerek 2018 yılında en az 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Mevcut ilişkilerimizin yanı sıra yeni rotalar belirleyerek sürdürülebilir bir büyüme grafiğine ulaşmalıyız” dedi. 500 bin kişiyi istihdam eden mobilya sektörünün yüzde 95 yerli üretim gerçekleştirdiğinin altını çizen Öztaşkın; cari açık vermeyen nadir sektörlerden biri olan mobilya sektörünü 5 yıl içerisinde dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçı ülkesi arasına sokabilmek için çalıştıklarını söyledi.


KDV indiriminin devam etmesini ümit ediyoruz
2017 yılında hayata geçirilen KDV düzenlemesiyle mobilya sektörünün büyük bir ivme kazandığını ifade eden Öztaşkın konuyla ilgili olarak “Yaklaşık 8 ay süren indirim, mobilya sektöründe var olan tüm branşları olumlu etkiledi. Sektördeki ticaret indirimle birlikte %40 oranında artış gösterdi. KDV düzenlemesiyle birlikte ertelenmiş mobilya talepleri doğrultusunda sektörümüz hareketlendi. KDV indirimi sayesinde sektör, ülke istihdamına da katkı sağladı. Yaklaşık 500 bin kişiye iş olanağı sağlayan sektörde ilave 100 bin kişilik bir istihdam daha oluştu. 2018 yılında da KDV indiriminin devam etmesini ümit ediyoruz.” dedi.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 15.01.2018 15:19
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