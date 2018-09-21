Mobilya OSB’de 4 ayda kazma vurma noktasına gelindi

KARABAĞLAR’a sığamayan İzmir mobilya sektörü, içinde üretim tesislerinin olduğu, showroomların bulunduğu, mobilya meslek yüksekokulunu bünyesinde barındıran, sosyal tesisleriyle yeni bir organize sanayine kavuşuyor.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası, Torbalı Ticaret Odası ve Torbalı Belediyesi’nin ortak projesi olan, Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya’nın yakın takipçisi olduğu Mobilya OSB projesinde bir viraj daha alındı. Proje için nihai kararın ibresi Torbalı’yı gösterirken, tüm taraflar Torbalı Organize Sanayi Bölgesi’nin hemen yanındaki 830 dönümlük arazide incelemelerde bulundu.

Torbalı Ticaret Odası’nın acı kaybı eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş için düzenlenen özel meclis toplantısı sonrası Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun ve Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Bilim Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürü Engin Bişar saha incelemesi yaptı. Torbalı OSB’nin bitişiğinde Kutlutaş mevkii olarak bilinen 830 dönümlük arazi, İzmir-Aydın Otoyol bağlantısı başta olmak üzere sahip olduğu lojistik imkanları ve bölgedeki markalaşmış dev firmaların bilgi birikimi ile sektörü ayağa kaldıracak. Şu anda müteşebbis heyeti oluşturulmaya başlanan Mobilya OSB, kuruluşuyla istihdama da çok önemli bir katkıda bulunacak.

ÖZGENER: İLK KAZMAYI VURMANIN HEYECANINDAYIZ

Konuyla ilgili değerlendirme yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, sektörün mutlaka bir ihtisas organize sanayi bölgeye kavuşması gerektiğini vurgulayarak, “Yükte ağır bilinen bu sektör, pahada da ağır, katma değerli ürünler üretmek ve markalaşmak için mutlaka çağın gerektirdiği koşullarda üretim yapmalıdır. Büyük çoğunluğu Karabağlar’da faaliyet gösteren, üretim ile lojistik sıkıntısı yaşayan mobilya sektörümüz, yüksek potansiyelini mevcut altyapı ile karşılayamaz. Bir dönüşüm şart. Showroomlar yenilenebilir ancak imalatın kesinlikle kent merkezi dışına çıkarılması gerekiyor” dedi. Projenin hayata geçirilmesine büyük katkı koyan İzmir Milletvekili Atilla Kaya’ya da teşekkür eden Özgener, “Tüm kurumlar bir an önce ilk kazmayı vurmanın heyecanındayız” diye konuştu.

YAĞCI: “MOBİLYA OSB, 2023 İHRACAT HEDEFLERİNE KATKI KOYACAK”

Türkiye’nin, 2017 yılında 2 milyar 759 milyon dolarlık mobilya ihraç ederken, mobilya ithalatının 946 milyon dolarda kaldığı bilgisini paylaşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, 2017 yılında 1 milyar 813 milyon dolarlık dış ticaret fazlası veren mobilya sektörünün 2023 yılı ihracat hedefinin 6 milyar dolar olduğunu, Mobilya OSB’nin bu hedefe ulaşmada büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

İzmir’deki iş dünyası ile ilgili kurumların son dönemde yakaladığı işbirliği ve sinerji sayesinde Mobilya OSB’nin çok kısa sürede ilk kazmayı vuracak noktaya geldiğine işaret eden Yağcı, “Biz Nisan ayında göreve geldiğimizde öncelikli projelerimizden birisi Mobilya OSB’yi İzmir’e kazandırmaktı. İZTO Başkanımız Mahmut Özgener’in hedefleri arasında da aynı konu olunca süreç kendiliğinden hızlandı. Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun’un yapıcı yaklaşımı ile Mobilya OSB’nin Torbalı’da olacağı kesinlik kazandı. Kendilerine sektörümüze katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KAYA: TÜM KURUMLAR GURUR DUYMAKTA HAKLI

Ak Parti İzmir Milletvekili M. Atilla Kaya da projede yer tespitinin yapıldığını anımsatarak, “Bu hamle sadece Torbalı’yı değil, İzmir ve bölgeye de kalıcı ve sürdürülebilir bir refah getirecek, birçok eve ekmek götürecektir. Öte yandan ekonomik suikast girişimlerine; yatırım yapmak, istihdam yaratmak ve üretmek verilecek en güzel cevaptır. Bu yüzden katkı koyan tüm kurumların gurur duymakta hakları var” dedi.

TORBALI’DA BÜYÜK SEVİNÇ

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ise projeye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını, gerçekleşmesi halinde Torbalı’nın marka şehir vizyonuna çok önemli bir katkı konacağını dile getirdi.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da, Torbalı’nın çok önemli markalara ev sahipliği yaptığını, Karabağlar’da büyümeyi düşünen imalatçıların da böyle bir talebinin bulunduğunu anımsatarak, “Biz çok heyecanlı ve mutluyuz” dedi.