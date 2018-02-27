Mobile World Congress 2018'de ​Zyxel damgası

Zyxel, Mobil Dünya Kongresi’nde, servis sağlayıcıların küçük-orta büyüklükteki binalar arasındaki bağlantı sınırlamalarını hızla çözmesine imkan sağlayan iki yeni bina kapsama çözümü ‘Dağıtılmış Anten Sistemi’ni (DAS) tanıttı. Yaygın bir kapsama alanı sağlamak için tasarlanan ZoneDAS extender ve Slim DAS sistemleri, bina içi kapsama çözümleri sağlarken daha fazla esneklik sunuyor.

ZoneDAS extender, mevcut ZoneDAS ağların tümünü değiştirme veya kurma maliyeti olmaksızın, 64 yayın yapan noktaya kadar daha geniş alanları kapsayacak şekilde ölçeklenmesine olanak tanıyor. Daha küçük alanlar için özel olarak hazırlanan Slim DAS ise servis sağlayıcılara bütçeye ve kullanım senaryosuna en uygun olacak şekilde sistemin küçük bir hücre olarak mı yoksa bir tekrarlayıcı olarak mı konuşlandırılacağını seçme özgürlüğü veren, terzi işi çözüm geliştirmeye imkan tanıyan modüler bir tasarıma sahip. Zyxel'in bina içi kapsama çözümlerinin tümü, CAT5 kablolarını ve elektriğin bulunmadığı alanlarda dahi çalışmayı sağlayan, Power over Ethernet'i destekliyor. Çoklu sistem (2G / 3G / 4G), çoklu bant ve çoklu taşıyıcı uyumluluğu da kurulum için ek esneklik olanakları sunuyor. “Günümüzde abonelerin ‘her yerde’, ‘her zaman’ yüksek hızlı bağlantı beklentilerinin hızlı bir şekilde artması sebebiyle servis sağlayıcılar bu talebin gerisinde kalmayı göze alamıyorlar" diyen Zyxel Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Özden Aliyagiç Uyar, “Zyxel olarak, portföyümüze yaptığımız en yeni eklemelerle, evde, hareket halindeyken, açık havada ve küçük - orta büyüklükteki binalarda sınırlar olmaksızın bağlanabilirlik sağlayan eksiksiz bir çözüm paketi sunuyoruz” dedi. Mobil Dünya Kongresi’nde ayrıca Zyxel'in ödüllü LTE ürünleri de sergilendi. Bu ödüllü ürünler arasında 2017 Genişbant Ödülleri finalisti olan LTE3300 serisi ve 2018 Tayvan Mükemmellik Ödülleri’ni kazanan LTE5366 da yer aldı. Şimşek hızlı LTE çözümlerinin kapsamlı portföyü, iç mekan, dış mekan veya hareket halindeyken dahi herhangi bir senaryoda sınırsız erişim sağlayarak tüketicilerin 4G LTE kullanma şeklini değiştiriyor. Zyxel, Mobil Dünya Kongresi’nde Multy Pro WiFi Çözümü dahil olmak üzere ev içi ağ çözümlerini ile de yoğun ilgi gördü. Müşteri şikayetlerini geçmiş zamanların anıları haline getiren Multy Pro, WiFi performansını optimize ederek ve olağanüstü kullanıcı deneyimi sunarak evlerde kesintisiz, bütünleşik WiFi kapsama alanı sağlıyor. Zyxel ürünleri, 26 Şubat Pazartesi'den 1 Mart Perşembe gününe kadar İspanya'nın Barselona kentinde Fira Gran'da gerçekleşen olan Mobil Dünya Kongresi 2018'de 5 numaralı salonda 5G10 numaralı stantta sergileniyor. Daha fazla bilgi için https://mwc.zyxel.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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