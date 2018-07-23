Mobil 1’in desteğiyle Bentley Pikes Peak’te rekor kırdı!

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden ExxonMobil çatısı altında yer alan Mobil 1TM, motor sporları dünyasının en zorlu parkurlarından birisi olarak adlandırılan, Amerika Birleşik Devletleri Kolorado’daki Pikes Peak’te Bentley Bentayga’nın yanında oldu. W.O. Bentley’in 1919 yılında adını ilk kez bir otomobile verdiği günden bu yana iki adet kanat tarafından çevrelenen “B” harfi otomobillerin kaputunu süslüyor ve otomobil dünyasında konfor, stil ve sürüş keyfi kavramlarını temsil ediyor.

1920’ler ve 1930’lardaki 24 Saat Le Mans yarışları, korkusuz Bentley müşterilerinin en heyecan verici etkinlikleri arasında yer alıyor. Başlangıçta biraz şüpheci olmakla birlikte W.O. çok kısa sürede hız ve dayanıklılık adına önemli bir test olan bu etkinliğin bir parçası olmanın yapmış olduğu iş için faydalı olduğunu gördü ve fabrikayı bu etkinliğe dahil etti. 1924 ve sırasıyla 1927 ile 1930 yılları arasında gelen Le Mans zaferleri günümüze kadar uzanan ‘Bentley Boys’ efsanesini yarattı ki otoriteler tarafından “Bir Rolls Royce’da şoför seni bir yerlere götürür, ama bir Bentley ile kendin bir yere gidersin.” görüşü açıkça ortaya çıkmış oldu.

Kısa bir süre önce Bentley, kendi markasından 3 yıl daha eski olan bir motor sporları mücadelesine dahil olma kararı aldı; Pikes Peak. Bu parkur, en uzun ya da en hızlı değil; en güç ve en zor motor sporları etkinliklerinden birisi olarak adlandırılıyor. Tam 20 kilometre, 156 viraj, 4.720 metre tırmanma, ortalama yüzde 7,2 eğim ve deniz seviyesinde 4.267 metre rakımda bir bitiş çizgisi. Hata affetmeyen Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışı bir motorlu araçla kendinizi sınayabileceğiniz en zor testlerden biri.

1916 yılında ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte pilot Rea Lentz, tamamı çakıldan oluşan zorlu etabı 21 dakikada tamamlayarak kazandı. Yarış esnasında çevreye saçılan büyük miktarlarda çakıl nedeniyle çevresel kaygılar söz konusuydu. Bu zorlu parkuru korumak ve bu etkinliği sürdürmek için yolun daha güvenli hale getirilmesi gerekiyordu. Tırmanma etabının devam edilebilmesi için parkur kademeli olarak aşağıdan yukarıya doğru asfaltlandı. Takvimler 2011 yılını gösterdiğinde parkurun tamamı asfaltlanmış ve gevşek zeminli hiçbir bölümü kalmamıştı. Çoğu insan bu değişimlerin, yarışın sonunun olduğu söyledi. Fakat öyle olmadı. Tamamı asfalt pürüzsüz bir rotaya dönüştürülmüş pist, yarış otomobilleri de dahil olmak üzere birçok araç türünün yarışmasına olanak tanıdı ki GT3 ve GT4 klasmanındaki otomobiller de iyi birer örnek olarak gösterilebilir.

Bentley Continental GT3 modelinin yeni versiyonunu tanıtan Bentley ekibinin ise dağaya meydan okumak için bu otomobili tercih etmesinden daha doğal bir şey olamazdı. Fakat ekibin tercih ettiği silah markanın premium SUV modeli Bentayga oldu! “Bentley her zaman bir sürücü otomobili oldu. Bentayga son derece üstün performanslı bir otomobil ve bu üstün performansı off-road şartlarında da gösterdi. Asfalt üzerinde son derece keyifli bir sürüş ve üstün bir performans sunduğunu biliyoruz, dolayısıyla bu bunu kanıtlamak için çok iyi bir fırsat.” şeklinde konuşan Bentayga Ürün Serisi Direktörü Peter Guest, bir süredir bu tarz heyecan verici bir macera arayışı peşindeydi ve 7 yıl önce Bentayga projesine başladıkları günden bu yana Pikes Peak’e çıkmak istediklerini söyledi.

12 Silindirli canavara Mobil 1 desteği!

Seri üretim tabanlı bir sınıfta rekabet etmek; şasinin, motorun, şanzımanın ve aktarma organlarının hepsinin otomobilin showroom’da sergilenen haliyle olması gerektiği anlamına geliyor. Dolayısıyla Pikes Peak’a neredeyse standart bir otomobille katılmak ciddi ve önemli bir sınav anlamına geliyor. Bentley Mühendisi David Argent'ın da belirttiği gibi proje ortaklarının çabaları çok önemli. “İyi teknik ortaklara sahip olmak çok önemli. Yarış ekibinde olduğu gibi, motor yağında da tabii ki Mobil 1'e sahibiz.”

Bu görüşe katılan Brain Gush şöyle açıklıyor: “Ev ödevimizi çok iyi yaptık. Vermiş olduğumuz sözü yerine getirebileceğimizi çok iyi biliyoruz ve Mobil 1 gibi güçlü iş ortakları tam bu noktada devreye giriyor. Crewe’ye geldiğim ilk günlerden bu yana Mobil 1 ile çalışıyorum. Tüm Crewe Bentayga motorları ilk dolum yağı olarak Mobil 1 kullanıyor. Projede bizleri desteklemek üzere gelen Mobil 1 ve ekibi gerçekten de çok heyecanlıydı.”

Şartlar oldukça zorlayıcı! Deniz seviyesinden 2.743 metre rakımda start alan parkur 20 santigrat derece hava sıcaklığında başlarken zirvede hava sıcaklığı sıfırın altına kadar iniyor. Bu zorlayıcı ve değişken şartlara rağmen V12 silindirli motorun ideal performansını korumak için seçilen motor yağının, Crewe'deki ilk dolum yağı ile aynı bileşime sahip olması şaşırtıcı.

Bu zorlu mücadelenin üstesinden standart bir ürünle gelmek istediklerini dile getiren ExxonMobil Global Motor Sporları Teknoloji Müdürü David Tsurusaki, “Ne zaman bir sürücünün becerileri ve bir aracın yetenekleri ile ilgili zorlayıcı bir test yapılacak olursa, biz mutlaka bu teste dahil olmak isteriz.” şeklinde konuşuyor ve ekliyor: “Bir Pikes Peak mücadelesi tam da bize göre ve bizimle mükemmel örtüşüyor. Mobil 1’e tüketicinin gündelik kullanımda asla karşı karşıya kalmayacağı zorlu basınç, sıcaklık ve performansla başa çıkabilme nitelikleri kazandırdık. Limitleri zorladığınızda motor yağı ile ilgili hiçbir endişe duymamanız gerektiğini göstermek istedik.”

Tam bir antrenman turunun yapılamadığı ve gerçek anlamda tek şansın bulunduğu Pikes Peak’de, sonuç itibariyle Mobil 1 Bentayga’nın 600 HP güç ve 900 Nm tork üreten 12 silindirli canavarını her türlü zorlu koşulda mükemmel şekilde koruyarak kırılması zor bir rekora imza atmasını sağladı. Ve üstelik 2012 yılında Range Rover Sport’un 12 dakika 35 saniyelik süresini de 10 dakika 49 saniyelik süreyle egale ederek Mobil 1’in desteğiyle motor sporları dünyasına adını altın harflerle yazdırdı.

