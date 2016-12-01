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Mobil 1 ile motorunuz 1 milyon milde bile ilk günkü gibi

01 Aralık 2016 Perşembe 13:43
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Kıbrıs Lefkoşa’da periyodik yağ değişimleri Mobil 1 motor yağı ile yapılan ve 1 milyon mil kateden bir taksinin motor testi gerçekleşti.

Mobil 1 ile motorunuz 1 milyon milde bile ilk günkü gibi
Dünyanın önde gelen motor yağı üreticisi ExxonMobil, Kıbrıs Lefkoşa’da, uzun yıllardır Mobil 1 motor yağı kullanılarak bakımları yapılan bir taksiyle gerçekleştirdiği araç motoru boroskopik inceleme sonuçlarını açıkladı. Bakımları Mobil 1 tam sentetik motor yağı ile yapılan ve 2012 yılında 1 milyon kilometreye ulaşan taksi, dört yıl sonra 1 milyon mile yani 1 milyon 600 bin kilometreye ulaştı. Boroskop ile en son yapılan incelemede taksinin motorunun yıpranmadan ilk günkü yeniliğini koruduğu gözlemlendi. Gerçekleştirilen motor kapağı altı incelemesinde eksantrik milinde ve üzerindeki kamlarda kararmaya, çizik ya da aşınmaya rastlanmadı. Silindir gömleklerinin honlama çizgilerinde deformasyon yoktu ve belirgin olarak görüldü. Krank milinin temiz ve orjinal durumunda olduğu tespit edildi. Kıbrıs’ta, ustasının tavsiyesiyle 11 yıldır Mobil 1 kullanan taksi şoförü İbrahim İncirlili. “İlk defa dört sene önce aracım 1 milyon kilometreye ulaştığında motor incelemesi yapıldı. 1 milyon kilometreden sonra bile motorun temiz olduğunu ve hiç aşınmadığını gördük. Şimdi 1 milyon 600 bin kilometreye ulaştık ve bu inceleme sonunda da aracımın motorunun aynı durumda olduğunu gördük. Bu süreçte hiçbir motor arızasıyla karşılaşmadım.” dedi.

Daha düşük işletme maliyeti
ExxonMobil Fuels&Lubricants Saha Mühendisi Bahadır Çelik de konuyla ilgili “Üretici firmanın önerdiği aralıklarda yağ değişimi yapmanın yanında, kullanılan yağın kalitesi de bir o kadar önemli. Trafiğin yoğun olduğun anlarda dur-kalk temposunda çalışan taksilerin motorları daha kısa sürede aşınıyor ve revizyona ihtiyaç duyuyor. Aracın sık bakıma girmesi ve motorun revizyona ihtiyaç duyması hem kaybedilen zaman hem de bakım masrafları açısından taksi işletmeleri için zarar oluşturuyor. Mobil 1 tam sentetik motor yağları bu noktada devreye girerek işletmelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve tasarruf etmelerini sağlıyor.“ dedi. Mobil 1, küresel olarak gerçekleştirdiği testlerle ürünlerinin faydalarını kanıtlamaya devam ederken tüketicilerinin güvenini de artırıyor.

1 milyon mil taksiyle ilgili olarak gerçekleştirilen test videosunu buradan izleyebilirsiniz:
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