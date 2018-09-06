MNG Kargo ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’ndan değer yaratan işbirliği

MNG Kargo’nun Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile gerçekleştirdiği işbirliği, Oda’ya bağlı üyelere önemli fırsatlar getiriyor. İşbirliği kapsamında DTSO’ya bağlı 15.244 şirket Oda’dan alacakları faaliyet belgesiyle MNG Kargo’nun sunduğu özel indirim imkanlarından yararlanabilecek.

MNG Kargo Genel Müdürü Boran Uzun, Anadolu’daki şirketlerin Türkiye ekonomisine katkısını önemsediklerini ve bu nedenle Diyarbakır’da DTSO ile gerçekleştirdikleri işbirliğine büyük önem verdiklerini kaydetti. Uzun, “Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde yerli üreticilerin desteklenmesi, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere her sektörden şirkete maliyet avantajı oluşturacak çözümler oluşturulması son derece önemli. Biz de bu bilinçle hareket ederek DTSO üyesi şirketlere kargo maliyetlerini düşürmeleri için önemli bir fırsat sunmaya başladık. DTSO yönetimine bu işbirliğinde verdikleri destek için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak ise göreve başladıkları günden itibaren üyelerine her alanda hizmet üretmeye çalıştıklarını belirterek özellikle finansal alanda üyelerinin menfaatleri doğrultusunda çözümler geliştirmeye çaba gösterdiklerini ifade etti. Gerek bankalar ile gerekse Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Hükümet ile görüşmelerde bulunduklarını kaydeden Tayınlamak, bu kapsamda Nefes Kredisi çalışmasını başlattıklarını belirtti.

DTSO olarak her zaman üyelerinin yanında olarak gerçek anlamda değer yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Tayınlamak, “MNG Kargo ile hayata geçirdiğimiz bu işbirliğini de bu vizyon doğrultusunda oluşturduk. Söz konusu iş birliğini gerçekleştirirken ortaya koydukları özverili çalışma için tüm MNG Kargo yönetimine ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.