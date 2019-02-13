Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
101096
ALTIN
222.597
DOLAR
5.2994
STERLİN
6.7797
EURO
5.9671

Mitsubishi Electric’ten Yeni Reklam Kampanyası

Global reklam kampanyasını Türkiye’de de hayata geçiren Mitsubishi Electric, “evden uzaya” kadar uzanan geniş faaliyet alanına dikkat çekiyor

Mitsubishi Electric’ten Yeni Reklam Kampanyası

Global reklam kampanyasını Türkiye’de de hayata geçiren Mitsubishi Electric, “evden uzaya” kadar uzanan geniş faaliyet alanına dikkat çekiyor

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:13
2032 Okunma
Mitsubishi Electric’ten Yeni Reklam Kampanyası

Dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak amacıyla 95 yılı aşkın süredir ileri teknoloji çözümler geliştiren Mitsubishi Electric, yeni reklam kampanyası ile “evden uzaya”kadar uzanan geniş faaliyet alanına dikkat çekiyor. Türkiye’de klimadan asansör ve yürüyen merdivene, fabrika otomasyonundan ileri robot teknolojilerine, CNC mekatronik sistemlerden görsel veri sistemlerine, ulaştırmadan enerji sistemlerine, yarı iletken cihazlardan otomotiv ekipmanlarına, havalimanlarına özel radar teknolojilerini de kapsayan kamu sistemlerinden uydu ve uzay sistemlerine kadar pek çok farklı kulvarda hizmet veren Mitsubishi Electric, “Evinizden uzaya kadar her yerde” sloganıyla kurguladığı global reklam kampanyasını ülkemizde de hayata geçirdi. Outdoor mecralarda başlayan kampanya; İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Adana Havalimanı ile Marmaray’ın vagon içi ekranları ve Antalya şehir merkezindeki dijital ekranlarda yerini aldı.

Anahtar Kelimeler:
Mitsubishi Electric
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜLKEMİZİN TURİZM HEDEFLERİ BÜYÜK
ÜLKEMİZİN TURİZM HEDEFLERİ BÜYÜK
Reis Gıda’dan ‘‘Royal’’ lezzetler
Reis Gıda’dan ‘‘Royal’’ lezzetler
Google, Sevgililer Günü’ne hazır
Google, Sevgililer Günü’ne hazır
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim