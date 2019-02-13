Mitsubishi Electric’ten Yeni Reklam Kampanyası

Dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak amacıyla 95 yılı aşkın süredir ileri teknoloji çözümler geliştiren Mitsubishi Electric, yeni reklam kampanyası ile “evden uzaya”kadar uzanan geniş faaliyet alanına dikkat çekiyor. Türkiye’de klimadan asansör ve yürüyen merdivene, fabrika otomasyonundan ileri robot teknolojilerine, CNC mekatronik sistemlerden görsel veri sistemlerine, ulaştırmadan enerji sistemlerine, yarı iletken cihazlardan otomotiv ekipmanlarına, havalimanlarına özel radar teknolojilerini de kapsayan kamu sistemlerinden uydu ve uzay sistemlerine kadar pek çok farklı kulvarda hizmet veren Mitsubishi Electric, “Evinizden uzaya kadar her yerde” sloganıyla kurguladığı global reklam kampanyasını ülkemizde de hayata geçirdi. Outdoor mecralarda başlayan kampanya; İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Adana Havalimanı ile Marmaray’ın vagon içi ekranları ve Antalya şehir merkezindeki dijital ekranlarda yerini aldı.