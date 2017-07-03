Mitsubishi Electric'ten yeni nesil akıllı otomasyon çözümleri

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, yeni nesil frekans inverterleri ile tesislere ve projelere akıllı otomasyon çözümleri sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, yüzde 60'a varan enerji tasarrufu ve 10 yıldan fazla hizmet ömrü ile dikkat çeken Mitsubishi Electric frekans inverterleri, işletme maliyetlerini ciddi oranda azaltıyor. Minimum duruş süresi ve maksimum sistem kullanılabilirliği ile frekans inverterleri, üst düzey güvenlik avantajının yanı sıra kolay ve hızlı kurulum imkanı tanıyor.

Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a uyumlu yeni ürünü "Panolu Inverter Çözüm Platformu" ise yeni nesil otomasyon ürünlerini tek çatı altında toplayarak endüstriyel tesislere ve alt yapı projelerine kısa sürede devreye alma imkanı tanıyor.

Üstün teknolojisi, çevreci yaklaşımı ve pek çok farklı sektöre yönelik yüksek kaliteye sahip inovatif çözümleri ile tanınan Mitsubishi Electric, fabrika otomasyon sistemlerinin önemli bir bileşenini oluşturan frekans inverterleri ile her türlü ihtiyaca uygun akıllı çözümler sunuyor.

30 yıldan fazla süredir dünya çapında satılan 20 milyonu aşkın cihazla ve ayda 80 bin adet üretim kapasitesi ile dünyanın en çok driver üretimi yapan üreticilerinden biri konumunda olan Mitsubishi Electric, sürekli olarak değişken hızlı sürücü teknolojisine yenilikler sağlıyor.

Yeni nesil 64 bit RISC işlemciler, gelişmiş yazılım modelleri ve en modern güç elektroniği teknolojisi, bugünün Mitsubishi Electric değişken hızlı sürücü çözümlerini güçlü ve kullanımı kolay çözümler haline getiriyor.

Aynı zamanda Mitsubishi Electric, farklı pazar ve müşterilerin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak yenilikçi, esnek ve güvenilir sürücü çözümleri sunuyor.

Mitsubishi Electric'in frekans inverterleri, Avrupa Birliği 2006/95/EC düşük gerilimli cihaz talimatında ve 2006/42/EG makine talimatında belirtilen tüm standart ve özellikleri karşılıyor.

Tüm ürünleri 89/336/EEC'ye konu olan CE belgelerine, aynı zamanda UL, cUL ve DNV belgelerine ve Rusya pazarı için belgelendirmeye sahip olan Mitsubishi Electric frekans inverterlerinin bütün önemli koruma fonksiyonları standart donanım olarak yer alıyor. Ayrıca tüm Mitsubishi Electric frekans inverterleri, ISO 9001 kalite standardına ve ISO 14001 çevre standardına uygun.

Anadolu Haber Ajansı