banner181

banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Mitsubishi Electric'ten yeni nesil akıllı otomasyon çözümleri

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:07
Bu haber 512 kez okundu

Mitsubishi Electric, yeni nesil frekans inverterleri ile tesislere ve projelere akıllı otomasyon çözümleri sunuyor

Mitsubishi Electric'ten yeni nesil akıllı otomasyon çözümleri
İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, yeni nesil frekans inverterleri ile tesislere ve projelere akıllı otomasyon çözümleri sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, yüzde 60'a varan enerji tasarrufu ve 10 yıldan fazla hizmet ömrü ile dikkat çeken Mitsubishi Electric frekans inverterleri, işletme maliyetlerini ciddi oranda azaltıyor. Minimum duruş süresi ve maksimum sistem kullanılabilirliği ile frekans inverterleri, üst düzey güvenlik avantajının yanı sıra kolay ve hızlı kurulum imkanı tanıyor.

Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a uyumlu yeni ürünü "Panolu Inverter Çözüm Platformu" ise yeni nesil otomasyon ürünlerini tek çatı altında toplayarak endüstriyel tesislere ve alt yapı projelerine kısa sürede devreye alma imkanı tanıyor.

Üstün teknolojisi, çevreci yaklaşımı ve pek çok farklı sektöre yönelik yüksek kaliteye sahip inovatif çözümleri ile tanınan Mitsubishi Electric, fabrika otomasyon sistemlerinin önemli bir bileşenini oluşturan frekans inverterleri ile her türlü ihtiyaca uygun akıllı çözümler sunuyor.

30 yıldan fazla süredir dünya çapında satılan 20 milyonu aşkın cihazla ve ayda 80 bin adet üretim kapasitesi ile dünyanın en çok driver üretimi yapan üreticilerinden biri konumunda olan Mitsubishi Electric, sürekli olarak değişken hızlı sürücü teknolojisine yenilikler sağlıyor.

Yeni nesil 64 bit RISC işlemciler, gelişmiş yazılım modelleri ve en modern güç elektroniği teknolojisi, bugünün Mitsubishi Electric değişken hızlı sürücü çözümlerini güçlü ve kullanımı kolay çözümler haline getiriyor.

Aynı zamanda Mitsubishi Electric, farklı pazar ve müşterilerin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak yenilikçi, esnek ve güvenilir sürücü çözümleri sunuyor.

Mitsubishi Electric'in frekans inverterleri, Avrupa Birliği 2006/95/EC düşük gerilimli cihaz talimatında ve 2006/42/EG makine talimatında belirtilen tüm standart ve özellikleri karşılıyor.

Tüm ürünleri 89/336/EEC'ye konu olan CE belgelerine, aynı zamanda UL, cUL ve DNV belgelerine ve Rusya pazarı için belgelendirmeye sahip olan Mitsubishi Electric frekans inverterlerinin bütün önemli koruma fonksiyonları standart donanım olarak yer alıyor. Ayrıca tüm Mitsubishi Electric frekans inverterleri, ISO 9001 kalite standardına ve ISO 14001 çevre standardına uygun. 




Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.