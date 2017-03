MİTSUBİSHİ ELECTRİC’TEN OTOMASYON DÜNYASINA YENİ ÇÖZÜM

Dünya otomasyon devi Mitsubishi Electric, imalat sanayisinin Avrasya bölgesindeki buluşma noktası WIN Eurasia Automation Fuarı’nda yeni ürünü “Panolu Inverter Çözüm Platformu”nu tanıttı. Bu yıl 16-19 Mart tarihleri arasında Sanayi 4.0 konseptiyle düzenlenen fuarda, Sanayi 4.0’a uyumlu lansman ürünüyle öne çıkan Mitsubishi Electric, yeni endüstri evresine yanıtı e-F@ctory konseptini anlattığı dijital fabrika simülasyonları ile de dikkat çekti. Mitsubishi Electric Corporation Fabrika Otomasyon Sistemleri Grubu e-F@ctory Global Alliance Koordinatörü Hajime Sugiyama, fuar kapsamında düzenlenen dünyada Sanayi 4.0’a bakış konulu panelde gerçekleştirdiği sunumuyla ilgi topladı. Zar atan ve gelen numarayı algılayarak altı farklı endüstriyel uygulamadan o numaraya karşılık geleni gerçekleştiren robot şovuyla da farklılaşan Mitsubishi Electric, sergilediği tüm fabrika otomasyon çözümleri ve mekatronik CNC ürünleriyle Türkiye’nin yeni otomasyon devrimine hazır olduğunu bir kez daha kanıtladı.



Türkiye için yatırıma devam

Mitsubishi Electric’in global gücünü Türkiye’nin hızla gelişen sanayisine ve alt yapı projelerine yüksek katma değer sağlamak için kullandığını vurgulayan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Şevket Saraçoğlu, fabrikaların ve projelerin çalışma verimliliğini ve çalışanların konforunu artırmak için teknoloji yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Mitsubishi Electric’in ürün kalitesini Türkiye’de uzun yıllara dayanan mühendislik deneyimiyle birleştirdiklerini belirten Şevket Saraçoğlu, “METR Automation Solutions” markası altında yeni bir çözüm geliştirdiklerini açıkladı.



Yeni ürün “Panolu Inverter Çözüm Platformu”

Dış kabini Türkiye’de üretilecek “Panolu Inverter Çözüm Platformu”nun fuardan sonra satışa sunulacağını bildiren Saraçoğlu, platformla ilgili şu bilgileri verdi; “Sanayi 4.0’a uyumlu “Panolu Inverter Çözüm Platformu”, Mitsubishi Electric’in yeni nesil otomasyon ürünlerini tek çatı altında toplayarak endüstriyel tesislere ve alt yapı projelerine kısa sürede devreye alma imkanı tanıyacak. Fan, pompa, kompresör, klima santrali, değirmen, konveyör, vinç, kırıcı, karıştırıcı ve açma-sarma uygulamaları gibi pek çok farklı prosesin otomasyonunu çok daha pratik ve verimli bir şekilde gerçekleştirme imkanı tanıyan platform, içinde bulunan hazır çözüm programı sayesinde ek yazılım ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Bu platform inverter çözümünün yanı sıra PLC kontrol sistem çözümü, düşük harmonikli konverter çözümü, fren ünitesi ve fren direnci çözümü, pano soğutma sistem çözümü gibi alanları da içerecek şekilde komple çözüm sunabilen bir alt yapıya sahip. Ayrıca geniş opsiyon yelpazesi ve modüler yapısı sayesinde tesisler ve projelerin ihtiyaçları doğrultusunda ister tek tek ister gruplar halinde tercih edilebiliyor. Platform; vinç, açma-sarma ve asansör özel fonksiyonları sayesinde geleneksel frekans inverterlerinden çok daha fazlasını sağlayan yeni inverter serisi FR-A800 Plus ile daha da güçlü hale geliyor.”



e-F@ctory ile üretim kapasitesini yüzde 190 artırdı

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory’i 2003 yılından bu yana kendi fabrikalarında kullanarak tecrübelerini ürünlerine yansıttığını vurgulayan Saraçoğlu, şu açıklamalarda bulundu; “Fuarda gerçekleştirdiğimiz simülasyonda da gösterdiğimiz gibi e-F@ctory ile bir fabrikayı yeni endüstri evresindeki tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde kurmak ve kurmadan önce bir sanal fabrika oluşturarak ortaya çıkacak fabrikayı ve üretimi test etmek mümkün. Yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan ve üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan e-F@ctory, küresel rekabette bir adım önde olmayı sağlıyor. Örneğin, Mitsubishi Electric'in kendi üretim merkezi olan Nagoya Fabrikası’nda e-F@ctory konsepti kullanıma alındı ve üretim kapasitesinde yaklaşık yüzde 190 artış, üretimde yaklaşık yüzde 180 artış ve sistem içi mimari tutarlarda yaklaşık yüzde 65 düşüş gibi çok etkileyici sonuçlar elde edildi.”



Daha iyisi için değişim

Mitsubishi Electric’in “Daha İyisi İçin Değişim” (Changes for the Better) anlayışını temel alarak teknolojiyi, hizmetleri ve yaratıcılığı daha iyiye götürme hedefiyle çalıştıklarını belirten Saraçoğlu, “Mitsubishi Electric olarak Türk sanayisine ileri robot teknolojisiyle donatılmış geleceğin dijital fabrikalarını şimdiden kurabiliyoruz. İnovatif otomasyon çözümlerimizle Marmaray’da olduğu gibi alt yapı projelerine yüksek katma değer sağlayabiliyoruz. Eğitime destek projemizle otomasyon teknolojilerine yön verecek donanımlı genç mühendislerin yetişmesini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Sanayiye güç katan fabrika otomasyon çözümleri

Otomotiv, gıda, paketleme, metal ve plastik işleme makineleri gibi Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarının bulunduğu alanlarda hizmet veren Mitsubishi Electric, dijital fabrika ürünlerini mekanik, elektronik ve yazılım hizmetleri bir arada olacak şekilde sunuyor. WIN Eurasia Automation 2017 Fuarı’nda “Panolu Inverter Çözüm Platformu”nun lansmanını gerçekleştiren Mitsubishi Electric; Sanayi 4.0’a uyumlu bir fabrikayı temsil eden e-F@ctory similasyonu ve zar atarak altı farklı uygulama gerçekleştiren robot şovun yanı sıra fabrika otomasyonunda öne çıkan SCADA çözümü, IQ-R ve IQ-F ürünleri ile mekatronik CNC ürünlerini sektör temsilcileriyle buluşturdu.



Zar atıp uygulama yapan robot

İnsan kolu veya eline yakın hassasiyette çalışan hızlı robotlarıyla fark yaratan Mitsubishi Electric, fuarda MELFA – F serisi robotuyla ilgi çekici bir şova imza attı. Kompakt yapısıyla yer sorunu yaratmadan üretim süreçlerine esneklik, verimlilik ve hız katan Mitsubishi Electric MELFA – F serisi robot, fuardaki gösterisinde önce zar attı, sonra zarı kamerayla görerek algıladı ve attığı numaraya karşılık gelen altı farklı endüstriyel uygulamadan birini hatasız bir şekilde gerçekleştirdi. Ek bir yazılıma ihtiyaç duymadan standart olarak kamera ile görme özelliğine sahip olan Mitsubishi Electric MELFA – F serisi robot fuarda; robota malzeme yükleme-boşaltma özelliği sağlayan CNC besleme uygulaması, malzemeyi bir noktadan başka bir noktaya sıralama ve gruplama özelliği sağlayan pick&place uygulaması, hattan gelen ürünü durdurmadan pick&place sağlayan tracking uygulaması gerçekleştirdi. Robot ayrıca farklı yüzeylerdeki kalite kontrol işlemlerini kamera ile kontrol etmeyi sağlayan kalite kontrol uygulaması, belirlenen yüzeylere hassas ve hızlı uygulama yapmayı sağlayan sealink uygulaması ve farklı özellikteki malzemeleri birleştirerek son ürünü oluşturmayı sağlayan montaj uygulaması da yaptı.



Zamandan tasarruf sağlayan SCADA Çözümü

Mitsubishi Electric’in SCADA çözümü, otomatik olarak PLC ve SCADA projeleri oluşturabilen sihirbaz arayüzleri sayesinde geliştirme ve yapılandırmada harcanan mühendislik zamanını önemli ölçüde azaltıyor. Aynı zamanda yaşam döngüsü boyunca tesisin devam eden bakımını kolaylaştıracak standart bir yapıya imkan tanıyor. MAPS (Mitsubishi Electric Adroit Process Suite) ile giriş/çıkış planları, PLC ve SCADA etiket yapılandırmaları gibi alanları kapsayan raporlar otomatik olarak oluşturulabiliyor. MAPS ayrıca proje belgelerinin güncel tutulmasına yardımcı oluyor. Tasarım aşamaları boyunca ve hatta sistemler zaman içinde değiştirildiğinde ya da güncelleştirildiğinde MAPS, PLC/SCADA projeleri ve tesis için sistemin kurulduğu şekliyle oluşturulan elektrik belgelerine göre kesintisiz yönetim yeteneği sağlıyor.

Yeni nesil proses otomasyonu kontrolörü iQ-R

Bu ürün, yeni otomasyon devrimi için tüm otomasyon bileşenlerini tek platformda birleştiren iQ Platform yapısının en yeni nesli olarak dikkat çekiyor. Nano saniye mertebesinde işlem hızı ve PLC, motion, robot, CNC, C++ ve safety gibi çoklu CPU kombinasyon imkanı ile en yüksek sistem gereksinimlerini bile rahatlıkla karşılayabilen iQ-R, yeni endüstri evresine ve bu yeni devrimin Mitsubishi Electric’teki karşılığı e-F@ctory’e hazır platform sunuyor.



Az yer kaplayıp çok iş yapan kompakt PLC iQ-F

Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen yeni nesil kompakt PLC iQ-F, eski modeline göre hızı 150 kat arttırılmış BUS haberleşmesine sahip. Dahili 4 eksen pozisyonlama özellikleriyle de öne çıkan kompakt PLC, 4 ve 8 eksen motion kapasitesi, kolay kurulumu ve yeni mühendislik yazılımı ile artık çok daha sofistike uygulamalar için bile kullanılabiliyor. Standart donanımında yer alan analog giriş/çıkışlar, ethernet ve hızlı girişleri ile de panolarda çok az yer kaplarken çok iş yapabiliyor.

Yüksek işlem kapasiteli M80-M800 CNC Kontrol Üniteleri

Mitsubishi Electric’in M80 ve M800 Serisi CNC Kontrol Üniteleri, bir önceki seri olan M70 ve M700 serisiyle müthiş bir uyum içerisinde olduğundan yeni seriye geçiş yapacak müşteriler için herhangi bir uyumlaştırma çalışması ya da ekstra eğitim gerekmiyor. Yüksek işlem kapasitesine sahip M80 ve M800 serisi, servo motor sürücüleri ile optik kablo üzerinden haberleşiyor. Yeni dokunmatik ekran cep telefonlarında ve tabletlerde olduğu gibi kapasitif ekran kullanıyor ve sezgisel kullanım deneyimi sunuyor. Yüksek çözünürlüklü ekran 8.4 inch, 10.4 inch, 15 inch ve 19 inch seçeneklerine sahip. 10.4 inch ekran ve üzeri için standart olan dokunmatik özellik istendiğinde iptal edilebiliyor. İki parçalı olarak kullanılabilen 19 inch ekranın üst kısmında CNC ekranı görüntüleniyorken, alt kısımda sanal klavye, operatör paneli, doküman görüntüleyici veya memo pad açılabiliyor. Ayrıca uzak masa üstü bağlantısı sağlayan VNC (Virtual Network Computing) sunucu desteği sayesinde CNC ekranından bilgisayar kontrolü yapılabiliyor.