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Mitsubishi Electric, klima sektöründe bir ilke imza attı

Kesintisiz hizmet ve çalışan konforu sağlayan Çalışma Çadırı, içerisinde klima ünitesinin çalışabiliyor olmasıyla farklılaşıyor

Mitsubishi Electric, klima sektöründe bir ilke imza attı

Kesintisiz hizmet ve çalışan konforu sağlayan Çalışma Çadırı, içerisinde klima ünitesinin çalışabiliyor olmasıyla farklılaşıyor

14 Mart 2018 Çarşamba 12:06
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Mitsubishi Electric, klima sektöründe bir ilke imza attı

Klima sektörünün öncü markası Mitsubishi Electric, müşterilerine kesintisiz hizmet sunmak ve yetkili servislerinin daha konforlu şartlarda çalışması için başlattığı “Çalışma Çadırı” projesi ile sektörde bir ilke imza attı. Klima ünitesinin çadır içinde çalışabilmesi özelliğiyle farklılaşan Mitsubishi Electric Çalışma Çadırı, olumsuz hava koşullarında bile ürün zarar görmeden hızlı servis desteği sunulmasına imkan tanıyor.Dış ünitenin etrafını tamamen kapatabilen çadır, servis personelinin de rahat çalışabileceği geniş bir iç hacme sahip. Markanın yetkili servislerine ücretsiz olarak ulaştırdığı Çalışma Çadırı, kolay kuruluma sahip tasarımı ile yaklaşık iki dakika içinde kullanıma hazır hale geliyor.

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, ileri teknoloji ürünlerinde uyguladığı “Mitsubishi Electric Kalitesi” (MEQ) anlayışını hizmetlerinde de sunuyor. Hizmet kalitesini geliştirmek üzere araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdüren Mitsubishi Electric, satış sonrası hizmetlerde önemli bir rolü bulunan yetkili servis ekipleri için “Çalışma Çadırı” projesini başlatarak sektörde bir ilki gerçekleştirdi. “Çalışma Çadırı”nı yetkili servislerine ücretsiz olarak ulaştıran marka, bu projeyle hizmet verimliliğini ve servis ekibinin çalışma konforunu artırmayı amaçlıyor.

Olumsuz hava koşullarında bile kesintisiz hizmet
Çalışma Çadırı ile olumsuz hava koşullarında dahi müşterilere doğru teknikle kesintisiz bir hizmet sunarken yetkili servis ekibine de konforlu bir çalışma alanı sağlamayı amaçladıklarını belirten Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Servis ve Eğitim Müdürü Sinan Kanak, projeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu;

“Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri olarak “Çalışma Çadırı” projesini tasarlarken en çok üzerinde durduğumuz konu, klima dış ünitesinin çadırın içine sığabilmesi ve burada sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi oldu. Klima dış ünitesinin çalışmasıyla birlikte fanın oluşturduğu hava akımının, çalışma çadırının iç kısmında bulunan ve özel olarak dizayn edilen hava kanalı ile dış ortama atılmasını sağladık. Bu sayede dış üniteyi çadır içinde çalıştırmayı başararak sektörde bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Türkiye’deki ekibimizle geliştirmiş olduğumuz projemizin ilerleyen dönemde markamızın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde ve sektörümüz içinde yaygınlaşabilecek katma değeri yüksek bir çalışma olduğuna inanıyoruz.”

İki dakikada kurulan geniş iç hacimli çadır
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri’nin Türkiye genelinde 185 yetkili servisi bulunduğunu ifade eden Sinan Kanak, City Multi (VRF) Sistem ticari tip klimalar için geliştirilen çalışma çadırlarının bu ürün grubuna hizmet veren tüm yetkili servislere ücretsiz olarak ulaştırıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Sahada görev alan yetkili servis çalışanlarımızın emniyetli ve konforlu bir ortamda çalışmaları markamız için son derece hassas bir konu. Mitsubishi Electric Kalitesi (MEQ) yaklaşımı ile doğru hizmet anlayışını birleştiren markamızın servis ve eğitim departmanı tarafından özel olarak tasarlanan bu çalışma çadırı, satış sonrası hizmetlerin her alanında kullanılabiliyor. Yetkili servislerimiz tarafından test edilen, kolay kuruluma sahip çalışma çadırı, yaklaşık iki dakika içinde kullanıma hazır hale geliyor. Çadır, dış ünitenin etrafını tamamen kapatabildiği gibi servis personelinin de rahatça çalışabileceği geniş bir iç hacme sahip.”

Yeni proje yolda…
Müşterilerinden ve yetkili servislerinden projeyle ilgili olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Kanak, “Teknoloji, dizayn ve üretimde 96 yıllık mükemmelliği işaret eden “Mitsubishi Electric Kalitesi” (MEQ); konfor, verim ve dayanıklılığın en yüksek standardını ifade ediyor. En iyi ürün ve servisleri, eşsiz bir kaliteyle sunmayı kendine prensip edinen dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen klima markalarından biri olarak, “Daha İyisi İçin Değişim” (Changes for the Better) anlayışımızla servis hizmetlerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yetkili servislerimizin teknik eğitimlerinin daha efektif hale getirilmesi için özel bir eğitim portalı ve üç boyutlu özel eğitim videolarını içeren yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Son Güncelleme: 14.03.2018 12:45
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