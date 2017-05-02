Ana SayfaGÜNCEL

Mitsubishi Electric, dokunmatik CNC kontrol ünitelerini yeniledi

02 Mayıs 2017 Salı 11:56
Bu haber 484 kez okundu

Mitsubishi Electric'in M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri, kolay ve sezgisel kullanıcı deneyimi sunuyor

Mitsubishi Electric, dokunmatik CNC kontrol ünitelerini yeniledi
İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric'in dokunmatik CNC kontrol ünitelerinin ekran ve klavye tasarımı yenilendi.

Şirket açıklamasına göre, yeni nesil M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri ile verimlilik ve yüksek hassasiyette öne çıkan Mitsubishi Electric, daha hassas yüzey kalitesi ve yüksek hızlı işleme için gerekli donanımları standart olarak sunuyor.

Fabrika otomasyon teknolojileri ve üretim takip yazılımları ile kolay entegrasyon sağlayabilen yeni seri, akıllı ve sezgisel dokunmatik ekranı ile üretim süreçlerinde önemli ölçüde kolaylık sağlıyor.

Ekran ve klavye tasarımı yenilenen Mitsubishi Electric M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri, ürünlere ait yeni tasarım çizgileri sayesinde makine tasarımını yeni bir boyuta taşıyor.

Yeni seride yüksek çözünürlüklü ekranlar 8.4 inç, 10.4 inç, 15 inç ve 19 inç seçeneklerinden oluşuyor. 10.4 inç ve daha büyük ekranlarda standart özellik olarak sunulan multi-touch özellikli kapasitif dokunmatik ekran, akıllı telefonlara benzeyen kolay ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Zorlu tuş işlemlerine son veren söz konusu özellik sayesinde programın istenilen bölümü kolaylıkla görüntülenip izlenebilirken, diğer ekranlardaki bir menü rahatlıkla seçilebiliyor. Ayrıca, yeni ekranlar uzun ömürlü sağlam cam yapısıyla günlük bakımın kolay bir şekilde yapılmasına da imkan tanıyor. Ürün ailesinde dikey ve yatay monte edilebilen klavyeler de bulunuyor.



- Bir önceki seri ile uyumlu

Üretim yönetimleri sistemleri (MES) ile tam uyumlu şekilde çalışabilen ve yüksek işlem kapasitesine sahip olan yeni seri, sürücüler ile optik kablo üzerinden haberleşiyor.

Mitsubishi Electric'in M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri, bir önceki seri olan M70 ve M700 serisi ile "müthiş" bir uyum içerisinde olduğundan yeni seriye geçiş yapacak müşteriler için herhangi bir uyumlaştırma çalışması ya da ekstra eğitim gerekmiyor. 


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.