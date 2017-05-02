Mitsubishi Electric, dokunmatik CNC kontrol ünitelerini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric'in dokunmatik CNC kontrol ünitelerinin ekran ve klavye tasarımı yenilendi.

Şirket açıklamasına göre, yeni nesil M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri ile verimlilik ve yüksek hassasiyette öne çıkan Mitsubishi Electric, daha hassas yüzey kalitesi ve yüksek hızlı işleme için gerekli donanımları standart olarak sunuyor.

Fabrika otomasyon teknolojileri ve üretim takip yazılımları ile kolay entegrasyon sağlayabilen yeni seri, akıllı ve sezgisel dokunmatik ekranı ile üretim süreçlerinde önemli ölçüde kolaylık sağlıyor.

Ekran ve klavye tasarımı yenilenen Mitsubishi Electric M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri, ürünlere ait yeni tasarım çizgileri sayesinde makine tasarımını yeni bir boyuta taşıyor.

Yeni seride yüksek çözünürlüklü ekranlar 8.4 inç, 10.4 inç, 15 inç ve 19 inç seçeneklerinden oluşuyor. 10.4 inç ve daha büyük ekranlarda standart özellik olarak sunulan multi-touch özellikli kapasitif dokunmatik ekran, akıllı telefonlara benzeyen kolay ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Zorlu tuş işlemlerine son veren söz konusu özellik sayesinde programın istenilen bölümü kolaylıkla görüntülenip izlenebilirken, diğer ekranlardaki bir menü rahatlıkla seçilebiliyor. Ayrıca, yeni ekranlar uzun ömürlü sağlam cam yapısıyla günlük bakımın kolay bir şekilde yapılmasına da imkan tanıyor. Ürün ailesinde dikey ve yatay monte edilebilen klavyeler de bulunuyor.

- Bir önceki seri ile uyumlu

Üretim yönetimleri sistemleri (MES) ile tam uyumlu şekilde çalışabilen ve yüksek işlem kapasitesine sahip olan yeni seri, sürücüler ile optik kablo üzerinden haberleşiyor.

Mitsubishi Electric'in M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri, bir önceki seri olan M70 ve M700 serisi ile "müthiş" bir uyum içerisinde olduğundan yeni seriye geçiş yapacak müşteriler için herhangi bir uyumlaştırma çalışması ya da ekstra eğitim gerekmiyor.

Anadolu Haber Ajansı