Mitsubishi Electric, CDP’nin İklim ve Su Kategorilerinde A Listesine Girdi

Küresel ölçekte öncü bir yeşil şirket olan Mitsubishi Electric, sürdürülebilir dünyanın önündeki en önemli engellerin başında gelen iklim değişikliği ile mücadele ve su kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Marka bu doğrultuda, şirketleri ve şehirleri çevresel etkilerini yönetmeleri için teşvik eden küresel sistem CDP (Carbon Disclosure Project - Karbon Saydamlık Projesi) tarafından, iklim ve su kategorilerinde en yüksek sıralama olan A listesine ikinci kez layık görüldü.

Şirketlerin ve hükümetlerin sera gazı salımları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara açıklamalarına aracılık eden CDP’nin A listesine girmeyi başaran Mitsubishi Electric, 100’üncü yıldönümü olan 2021 yılına doğru ilerlerken “Çevre Vizyonu 2021” planı çerçevesinde hareket ediyor. Bu vizyon kapsamında; toplumun karbon salımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya ve biyolojik çeşitliliğe duyulan saygının artırılmasına katkıda bulunuyor.

Ürün ve üretim kaynaklı C02 emisyonlarını azaltıyor

Ürün ve hizmetleri ile üretim süreçlerinin çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan Mitsubishi Electric, sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve konfor sağlayan “küresel ve öncü çevre dostu bir şirket” olma hedefiyle yol alıyor. Ürünlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarının azaltılması için çalışan Mitsubishi Electric, hem enerji verimliliği sağlayan güç yarı iletkenleri geliştiriyor hem de sıfır enerjili binalar ve evler gibi yüksek enerji tasarruflu sistemler için çözümler sunuyor. Bununla birlikte IoT (Internet of Things-Nesnelerin İnterneti) ve diğer yeni teknolojilerin kullanılmasıyla üretim faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarının azaltılmasına da büyük katkı sağlıyor.

Suyun israfını önleyen ve yeniden kullanım oranını artıran teknolojiler

Su kaynakları ile ilgili risk analizleri yaparak su sarfiyatının azaltılması ve suyun yeniden kullanım oranının arttırılması için çalışan Mitsubishi Electric, bu alanda önemli projelere imza atıyor. Ozonlu su kullanan bir membran ayırma bioreaktöründen yararlanılan su arıtma teknolojisi ve gaz-sıvı arayüzlü elektriksel deşarja dayalı bir başka su arıtma teknolojisi geliştiren Mitsubishi Electric, su yönetimi için sürekli olarak yeni nesil sistemler tasarlıyor.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2017’de sona eren mali yılda 4,238.6 milyar Yen (37.8 milyar USD*) konsolide grup satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2017’de ilan ettiği 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, CNC mekatronik sistemler ve ileri robot teknolojilerinin satış ve satış sonrası hizmetlerinden oluşuyor. Şirket, bu faaliyetlerinin yanı sıra uydular, asansör, görsel veri sistemleri, güç kaynakları ve ulaştırma bağlantılı altyapı işlerine de destek veriyor. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, uyduların yanı sıra Marmaray projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Nisan 2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Ocak 2018’de Manisa fabrikasında üretim yapmaya hazırlanıyor. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com

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