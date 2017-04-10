Mitsubishi Electric 3 dalda Guinness Dünya Rekoru kırdı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, en hızlı asansör, bir binada bulunan en uzun seyahat mesafesine sahip asansör ve en hızlı çift katlı asansör olmak üzere 3 ayrı kategoride Guinness Dünya Rekoru elde etti.

Şirket açıklamasına göre, Mitsubishi Electric, Çin'in Şanghay kentindeki Pudong Lujiazui Finans ve Ticaret Bölgesi'nde bulunan ve 632 metre yüksekliğiyle ülkenin en yüksek gökdeleni olan Şanghay Kulesi'ndeki asansörleriyle 3 dalda Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Dünyanın en hızlı asansörüne, bir binada bulunan en uzun seyahat mesafesine sahip asansörüne ve en hızlı çift katlı asansörüne imza atan Mitsubishi Electric, Guinness World Records (Guinness Dünya Rekorları) şirketi tarafından onaylanan rekor sertifikalarını Tokyo'da bulunan genel merkezinde gerçekleştirilen törenle aldı.

- Saatte 73,8 kilometre ile dünyanın en hızlı asansörü

Mitsubishi Electric'e dünyanın en hızlı asansörü rekorunu kazandıran asansör, dakikada bin 230 metre ve saatte 73,8 kilometre hıza ulaşarak Şanghay Kulesi'nin 2. bodrum katından 119. kattaki seyir terasına 53 saniyede çıkabiliyor. Rekor hıza, hem asansörde yeni ekipmanların geliştirilmesi hem de hız yöneticisi, fren cihazı ve tampon gibi emniyet cihazlarında iyileştirmeler yapılması sayesinde ulaşıldı.

Kulenin 3. bodrum katı ile 121. kat arasındaki 578,55 metre uzunluğa sahip iki acil durum asansörü bir binada bulunan en uzun seyahat mesafesine sahip asansör rekorunu kırdı. Giriş katından 101. kattaki otel lobisine dakikada 600 metre ve saatte 36 kilometre hızla çıkabilen 8 asansör ünitesi ise en hızlı çift katlı asansör olarak Guinness'e adını yazdırdı.

İleri teknolojisiyle asansörlerin hızını önemli ölçüde artıran Mitsubishi Electric, aynı zamanda geliştirilmiş güvenlik, üst düzey sürüş konforu, sessiz çalışma ve enerji tasarrufu avantajları da sağlıyor.

Mitsubishi Electric'in ürettiği dünyanın en hızlı asansörleri, çok uzun seyahatler için tasarlanmış ve yüksek dayanıklılık sunan özel bir halat ile kablo sistemine sahip. Daha fazla sürüş konforu için titreşimin ve gürültünün azaltıldığı asansörlerde, yüksek hızlı seyahat sırasında kabin içerisindeki hava basıncı kontrol cihazı sayesinde ayarlanarak kulak ağrısı gibi rahatsızlıklar engelleniyor.

Enerji verimli, sabit manyetik alan içeren motorlara sahip asansörlerde, iki kontrol panelinin paralel çalışması sayesinde enerji tasarrufu için yeniden üretilen güç kullanılıyor. Güvenlik cihazları ise acil durumlarda bile ultra yüksek hızlı ve çok uzun asansörler için güvenli fren imkanı sunuyor.

Anadolu Haber Ajansı