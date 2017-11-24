MISIR'DA CAMİYE SALDIRI! ÖLÜ SAYISI 184'E ÇIKTI

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki kenti Ariş'te bir camiye düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölü sayısı artıyor. Uluslaararası ajanslar, saldırıyı 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu.
Ariş'in batısındaki Bir el Abed kasabasındaki El Ravza camisini hedef alan saldırganlar, ciplerle gelip cuma namazı sırasında önce üstlerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Resmi haber ajansı MENA, silahlarıyla içeridekileri tarayan saldırganların en az 184 insanı öldürdüğünü bildiriyor.
Hastanelere taşınan onlarca yaralı var, can kaybının artmasından ciddi şekilde endişe ediliyor.
Görgü tanıkları, çok sayıda ambulansın camiden sürekli hastanelere gittiğini söylüyor.
Saldırıdan sonra Kahire yönetimi üç günlük ulusal yas ilan etti.
Mısır televizyonları, saldırganların camiye nasıl geldiğini gösteren bir görüntüyü ekrana getirdi.
Akdeniz kıyısındaki Ariş'te son saldırı Ekim ayı sonunda yola döşenen bombanın patlatılmasıyla gerçekleşmiş, iki polis ölmüştü.
kaynak: milliyet.com.tr
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