MİNT Çağlayan’da tapu teslimleri başladı

Yeni nesil şehir apartmanları yaratarak sektörde hızla büyümeye devam eden MİNT, MİNT Çağlayan projesinin tapularını sözleşme tarihinden önce teslim etmenin mutluluğunu yaşıyor. 2017 yılında enerji tasaruflu çevre dostu bina olarak inşasına başlanan MİNT Çağlayan, 131 konut için 800’den fazla kiralama talebi toplayarak bir rekora da imza atmış oldu.

Haliç-Boğaz arasında enerji verimliliği yüksek yeni nesil şehir apartmanlarına imza atan MİNT, MİNT Çağlayan projesinin tapularını sözleşme tarihinden önce teslim etmenin mutluluğunu yaşıyor. Enerji, su ve hammadde kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak 2017 yılında inşasına başlanan MİNT Çağlayan’, 131 konut için 800’den fazla kiralama talebi toplayarak sektörde de bir ilke imza atmayı başardı.

MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, ”2017 Şubat ayında inşaatına başladığımız MİNT Çağlayan’ın tapularını teslim etmeye başladık. Bu projemizle birlikte ikinci projemizi de tamamlayarak teslim etmiş oluyoruz. Çağlayan projemizi sözleşmede belirttiğimiz tarihten daha önce teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece her projemizde yatırımcılarımızın güvenini arkamıza almış oluyoruz. Hali hazırda inşası devam eden ve bu yıl teslim etmeyi planladığımız MİNT Şişli, MİNT E-5 projelerimiz var. 2019 yılında teslim edeceğimiz MİNT Metro ile birlikte 3 projemizi de yine aynı şekilde tüm taahhütlerimizi yerine getirerek sözleşme tarihinden önce hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

MİNT Çağlayan projesinin enerji tasarrufu rakamlarından da bahseden Altıoğlu sözlerine şöyle devam etti, “EDGE sertifikasına sahip MİNT Çağlayan’ın, artan enerji maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda yıllık 1000 TL’ye kadar daha fatura ve aidat tasarrufu sağlayacağını öngörüyoruz. MİNT olarak ayrıca tüm projelerimizde 48 ay kira garantisi sunuyoruz. Bu garanti ile ilk yılsonunda daire bedelinin %6’sını konut sahiplerine geri kazandırıyoruz. İstanbul’da ortalama yatırım geri dönüş süresi 24,7 yıl iken, sunduğumuz bu avantaj ile tüm MİNT projelerinde bu süreyi 16,7 yıla düşürüyoruz. Böylece projelerimiz kısa amortisman süresi ile yatırımcısı için kullanım sırasındaki tasarruf rakamları ile de içindeki kiracı için birçok avantaj sunuyor. ”

MİNT Çağlayan’da; 1+0, 1+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 131 adet konut ve 9 adet ofis bulunuyor. MİNT Çağlayan ayrıca 7/24 güvenlik hizmetinin, yanı sıra fitness salonu, misafir odaları, sosyalleşme alanı ve çamaşırhane bulunmaktadır. Çağlayan’ın merkezinde, Florence Nightingale Hastanesi’ne ve Çağlayan Adliyesi’ne komşu lokasyonda yer alan MİNT Çağlayan gerek toplu taşıma gerekse araç ile kolay ulaşım imkanı sunmaktadır. Proje alanının etrafında Çağlayan Adliyesi, Memorial Hastanesi, Trump Avm, Cevahir AVM yer almaktadır. Trump AVM ve Cevahir AVM’ye 10 dk ve yeni açılacak Çağlayan Metro durağına 2dk yürüme mesafesindedir. Mecidiyeköy Metrobüs durağına ise 7 dakikalık yürüme mesafesindedir. MİNT Çağlayan’da satışlar tamamlanmıştır.

