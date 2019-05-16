Miniso yepyeni koleksiyonlarıyla baharı karşılıyor

Dünyada 70 ülkede 3000’den fazla mağazası ile küresel bir marka haline gelen; tasarım, kalite ve ulaşılabilir fiyat avantajıyla Türk tüketicisi tarafından da oldukça sevilen Miniso, sürekli değişen 6 bin çeşidi aşkın ürünüyle her dönem özgün seçenekler sunmaya devam ediyor. Dünyada en iyi üreticilerle çalışarak farklı tasarımlarla kaliteli ürün gruplarını birleştiren MINISO, son dönemlerde lisanslı serileri ile sevilen karakterleri ürün gruplarına taşıdı.

Oldukça ilgi gören Adventure Time, We Bare Bears ve Pembe Panter ürünlerinden sonra yepyeni Marvel karakterli ürünleri için raflarını hazırlayan MINISO’nun takipçileri şimdiden koleksiyon için heyecanlı. Yaz başında raflarda olması beklenen seri tüm dünyada MINISO mağazalarında olacak. Örümcek Adam, Demir Adam, Hulk, Kaptan Amerika ve daha birçok Avengers karakterinin olduğu seride seramik kupadan çantaya, hatta tokaya binlerce çeşit ürün bulunuyor.

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Küresel ölçekte yapılan lisans anlaşması ise MINISO’nun markalaşması önünde önemli bir adım olarak görülüyor. Tüm dünyada merakla takip edilen MARVEL filmleri ve çizgi romanları çocuktan yetişkine çok geniş bir hayran kitlesine sahip.

Tasarıma ve kaliteye önem veren ve kalitenin herkesin hakkı olduğunu savunarak günümüzde adını duyuran MINISO yıllık 16 milyon dolarlık tasarım yatırımı yapıyor. MINISO yeni ürün lansmanında konuşan MINISO'nun küresel kurucu ortağı ve CEO'su Ye Guofu, bu yıl özellikle ürün tasarım ve ambalajlamada, MINISO’nun ürün araştırma ve geliştirme açısından standartları farklı pazarlara göre ayıracağını belirtti. Ancak, yüksek kalite ve düşük maliyet performansının hala korunacağını, bu sayede MINISO’nun vaadinin tüm dünyada tüketici beklentilerine göre şekilleneceğini duyurdu.

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MINISO Hakkında:

MINISO, kaliteli yaşam ve müşterilerin ihtiyaçlarına riayet etme felsefesini savunan; kendisini, müşterilerine kaliteli, yaratıcı ve erişilebilir fiyatlı ürünler tedarik etmeye adamış global bir markadır. 2013 kuruluşundan bu yana, MINISO 70 ülke ve bölgede sadece altı yılda 3000'den fazla mağaza açarak, 2017'de 1.8 milyar dolarlık satış gerçekleştirmiştir. MINISO, yeme-içme, hızlı giyim ve eğlence sektörleri ile alışveriş merkezlerinin ana gücü haline gelerek moda ve eğlenceyi bir araya getiren yeni bir iş stili yaratmıştır. Kaliteli yaşama dönük ‘fast fashion’ felsefesini gerçekleştiren MINISO, müşterilerin mutluluk, moda ve iyi bir yaşam tarzı tecrübe edebilmelerini sağlamak için yepyeni ve eğlenceli bir alışveriş ortamı oluşturmaya odaklanmaktadır.

MINISO, dünyanın her yerinden en iyi malzemeleri seçerek ürün yapısını optimize etmede ve ürün yönetiminde özenli olmada ısrarcı konumdadır. Yüksek kaliteli ve yaratıcı ürünler satma konusunda istikrarlı olan MINISO, aynı zamanda müşterilerin alışveriş deneyimine de büyük önem vermektedir. MINISO mağazalarının çoğu; insanların gündelik hayatlarına yakın mesafede bulunan ve yüksek modaya ev sahipliği yapan merkezi bölgelerdeki büyük alışveriş merkezlerinde yer almaktadır. MINISO müşterilerine her zaman mükemmel bir alışveriş deneyimi sunmak için çaba sarf etmektedir.