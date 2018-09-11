Minik Eller KODU CUP Türkiye 2018’de Harikalar yarattı

QNB Finansbank’ın çocukları geleceğe hazırlamak felsefesi ile matematikten kodlamaya, kültür ve sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştirdiği “Minik Eller Büyük Hayaller” platformu projelerinden biri olan “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” kapsamında gerçekleştirilen Kodu Cup Türkiye 2018’in finali 100’den fazla çocuğun ve 10’larca takımın katılımı ile 10 Eylül Pazartesi günü, QNB Finansbank Kristal Kule’de gerçekleşti.

QNB Finansbank, Microsoft Türkiye Ve Habitat iş birliği ile çocukları geleceğin teknolojilerine hazırlamak ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için düzenlenen Kodu Cup Türkiye 2018’de çocuklar “Uzayda Yaşam” teması ile yarıştı.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu finalde yaptığı konuşmada, Minik Eller Büyük Hayaller Platformu kapsamında üç yıldır “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” projesini gerçekleştirdiklerini belirtti. Güzeloğlu şöyle konuştu:“Habitat ve Microsoft Türkiye işbirliği ile 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen ve gönüllü finansçılarımızın da katıldığı proje ile üç yıl içerisinde 20 bin çocuğa ulaştık. Hedefimiz bu sayıyı daha da artırmak. Bu proje ile çocukların bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna gelmesini sağlayıp, çocukların yaratıcılığını ve bilgisayar becerilerini geliştirerek kod okuryazarlığı bilincini yaymayı hedefledik. Programlama eğitimine erken yaşlarda başlanıldığında algoritmik düşünme becerisinin geliştiğini ve bu beceriden kişinin hayatın her alanında faydalanabileceğini gördük. Bu tam da QNB Finansbank olarak bizim bakış açımız ve hedefimizle örtüşüyordu. Çünkü bir çocuğa katkıda bulunmanın geleceğin inovasyon liderlerine katkıda bulunmak olduğuna inanıyor, Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz.

QNB Finansbank olarak, liderlik ve yaratıcılık da bizi biz yapan değerlerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle Türkiye’ye dijital dünyanın dinamiklerine uyumlu, öz güveni yüksek lider özellikli çocuklar kazandırmak bizler için çok önemli. Bu nedenle “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” projesi ile birlikte tüm Türkiye’deki çocukları da bu alana yönlendirmek içinMicrosoft Türkiye ve Habitat iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Kodu Cup’ı da düzenledik. Üç yıldır başvurulardaki artış ve yoğun ilgi bize ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı gösterdi.”

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu da yaptığı konuşmada, “Microsoft olarak tam 25 yıldır,Türkiye’de teknolojimizle toplumsal yaşamın her alanına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Teknoloji eğitimi bu alanların başında geliyor. Kodlama eğitimi ile kazanılan beceriler ve düşünme yeteneği, bu yetkinliklerin sağlanmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle, kod yazan çocukların özgüvenli sunumlarını her zaman büyük bir keyifle ve gururla izliyoruz.

“Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” projesi kapsamında eğitimlerin başladığı Haziran 2015’ten bugüne Siirt’ten İstanbul’a toplam 32 farklı ilde; 8-14 yaş arasındaki çocuklara, sınıf ortamında sekiz saatlik “KODU Programlama Dili” eğitimi verildi ve 20 bin çocuğa ulaşıldı. Hedefimiz bu eğitimlerle 25 bin çocuğumuza ulaşmak. Çocuklarımıza imkân verildiğinde geleceğe ne kadar hazır olduklarını görüyoruz.Zeki ve yaratıcı düşünen bir nesle tanıklık etmek hepimize umut oluyor. Bu umutla, Microsoft Türkiye olarak, eğitime dayalı tüm projelerimizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz” dedi.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır konuşmasında; “İçinde bulunduğumuz dijital dünyanın lisanı kodlama. Kodlamanın temeli olan algoritma, bir problemin çözümünde önemli olan mantıksal ve sıralı şekilde ifade etme yetisini geliştiriyor. Kodlama, çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor ve onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyor. Hayal dünyalarını genişletiyor ve onlarda ben de yapabilirim duygusunu ön plana çıkarıyor. Dilimizde güzel bir söz var: Ne ekersen onu biçersin. Haziran 2015’ten bu yana Türkiye’nin dört bir yanında 8-12 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Eğitimlerde, Microsoft’un KODU Game Lab programını kullanıyoruz. Bu eğitimlerde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar.Bu eğitimlerimizi gönüllü gençler gerçekleştiriyor. Onlar bizim gönül elçilerimiz. Bu eğitimlerle biz onların ellerine birer ışık veriyoruz ve gittikleri yeri bu ışıkla aydınlatıyorlar. Onlara bu özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gönüllülerimizi her

zaman desteklemeye devam edeceğiz. Yeni dönemde hedefimiz, ülkemizde kodlama bilmeyen çocuk kalmayana dek eğitimlerimize ve çalışmalarımıza devam etmek ve ortaklıklarımızı güçlendirerek eğitimlerimizi Türkiye’nin dört bir köşesine yaygınlaştırmak. Projemizin eğitim müfredatlarının bir kamu politikası halinde ilgili bakanlıklar ile paylaşarak sürdürülebilir çalışmalara yol gösterici olmasını hedefliyoruz. Geleceğin Türkiye’sini ancak bugünden eğitime, çocuklara, gençlere yatırım yaparak kurabiliriz” dedi.

İki farklı yaş kategorisinden 10 farklı takım yarıştı

“Uzayda Yaşam” temasıyla düzenlenen Kodu Cup 2018’e Türkiye'nin dört bir yanından 100'den fazla ekip, eğlenceli ve bir o kadar da yaratıcı oyunlarıyla katıldı. Yapılan ön elemeler sonucunda 8-11 ve 12-14 yaş kategorilerinden 5'er ekip olmak üzere 10 takım finale kaldı. Ekipler, yarışma boyunca kendilerine verilen süre içinde oyunlarını anlatıp jürinin sorularını yanıtladı.

Finalde 8-11 yaş grubunda; Amasya’dan Harşena, Antalya’dan 3 Kafadar ve Team Kodist, İstanbul’dan Simurg Juniors, Adana’dan Alpha Knights takımları yarıştı. 12-14 yaş grubunda ise Ankara’dan Dream Unity, Kocaeli’den Fatih’in Yıldızları, İzmir’den Koduzay, Team XX ve The Power of Infinity takımları yarıştı.

Takımlara ödüllerini, QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır verdi.

Kodu Cup Türkiye 2018’de 8-11 yaş kategorisinde Adana Vakıfbank Ortaokulu’ndan Alpha Knights ve 12-14 yaş kategorisinde Kocaeli Fatih Ortaokulu’ndan Fatih’in Yıldızları birinci oldu. Birincilere Kodu Cup kupası ve 1.000 TL’lik hediye çekleri, ikinci ve üçüncü olan takımlara da Kodu Cup kupası ve 500 TL’lik çekler hediye edildi.