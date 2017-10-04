“MİNİK DOSTLARIN RENKLİ DÜNYASI”

“Miniklerin Renkli Dünyası” Tema ürünlerinden elde edilen gelirin bir kısmı ise, sahipsiz hayvanların hayat koşullarını iyileştirmek üzere “HAYTAP” projelerine aktarılıyor.

Temada yer alan evcil hayvan yatağından eğitici oyuncaklara, ferforje cam su kaplarından rengarenk suluklara, yüzlerce pet bakım ürünleri tüm English Home mağazalarında



“Miniklerin Renkli Dünyası” temasında!

Sınırlı sayıda üretilen tema ürünlerine ulaşmak için; 320’yi aşkın English Home mağazasından size en yakın olanını ziyaret edebilirsiniz.

Mobil’den kolay alışveriş!



English Home Mobil uygulama avantajı ile trendleri takip edebilir, sınırlı sayıdaki ürünleri inceleyebilir, evinizin konforunda rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz.

Basın Bülteni