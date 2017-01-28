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Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları final projeleri açıklandı

28 Ocak 2017 Cumartesi 12:45
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Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları final projeleri açıklandı.

Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları final projeleri açıklandı
ANKARA (AA) - 

Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları final projelerinin tanıtımı için The Ankara Otel'de toplantı düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan burada yaptığı konuşmada, ulusal ve uluslararası düzeyde temsilcilikleri bulunan Birliğin temel amacının, Türk dünyası ve akraba toplulukların gelişme ve kalkınmasını sağlayacak projeler üretmek olduğunu söyledi.

Birliğin kuruşulundan bugüne kadar geçen 15 yılda uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini dile getiren Ceylan, 7. Şehircilik Kurultayı'nın da Bakü'de gerçekleştirileceğini ifade etti.

- "Demiryolu hat uzunluğu 3 bin 713 kilometreye ulaştı" 

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın da Türk dünyası ülkelerinin ulaşım ağı köprüsüyle ve özellikle de demiryollarıyla birbirine bağlanmasının önem arz ettiğine dikkati çekerek, "Ülkemize yük olmak değil, ülkemizin yükünü taşımak, ülkeler arasında köprü görevi üstlenme temelinde demiryollarına son 14 yılda büyük önem verildi. 2003'ten bugüne kadar demiryollarına 57 milyar lira yatırım yapıldı. Bu yatırımlarla dünyanın gıptayla izlediği Yüksek Hızlı Tren projelerini hayata geçirdik." diye konuştu.

Demiryolu projeleri hakkında bilgi veren Apaydın, inşa halindeki yüksek hızlı, hızlı ve konvansiyonel demiryolu hatlarının toplam uzunluğunun 3 bin 713 kilometreye ulaştığını söyledi.

Apaydın, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu, Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü demiryolu bağlantılarıyla Türkiye ile Kafkaslar ve Orta Asya Türk Dünyası ile tarihi ve kültürel bağların gelişeceğini kaydetti.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Arif Özkaldı da 2002 yılında kurulan Birliğin sadece Türkiye'de değil, dünyanın 36 ülkesinde temsilciliklerinin bulunduğunu dile getirdi.

- Final projeleri

Konuşmaların ardından açıklanan final projeleri şöyle:

"- Kıta Aşan Mega Projeler kategorisinde; İstanbul Yeni Havalimanı, TANAP-TAP, İstanbul-İzmir Otoyolu, KKTC Su Temin Projesi, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpekyolu Projesi, Türkiye'de Yüksek Hızlı Demiryolu Ağları, Avrasya Tüneli. 

- Mühendislik kategorisinde; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yusufeli Barajı ve HES, Güney Kafkasya Boru Hattı, Melen Barajı ve İsale Hattı, İzmir Körfezi Geçiş Projesi.

- Mimarlık kategorisinde; Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Türkiye'de Sağlık Külliyeleri, Türkiye'de Yöresel Mimari Uygulamaları Projesi, Bakü Waterfront Eğlence Merkezi, Gökyüzü Bahçeleri (Dikmen Vadisi), Hilton-Antakya Müze Otel Projesi.

- Şehircilik kategorisinde; Bişkek Şehir İmar Planı, "Beyaz Şehir" Projesi, EXPO 2017 Antalya, Büyük Bakü'nün Bölgesel Kalkınma Planı, Denizli Kültür Turizm ve Doğal Yaşam Merkezi.

- Tasarım ve Fikir kategorisinde; Sela ile İstiklale, Türk Dünyasında Müşterek Şehircilik, Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe, Bulvar Otelin Tasarımı, Medeniyetler ve Dinler Merkezi."

Başbakan Binali Yıldırım'ın Yürütme Kurulu Başkanlığında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 16-18 Mart'ta yapılacak Türk Dünyası Kurultayı'nda, dereceye giren projelere ödülleri verilecek.

Toplantıda daha sonra TCDD Genel Müdürü Apaydın'a, İpekyolu Medeniyetleri Üstün Hizmet Nişanı ödülü verildi.


Anadolu Haber Ajansı
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