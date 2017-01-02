Mimar benim ile saniyeler içinde evinizi boyayın

Uygulamanın “Nasıl Uygulanır” bölümünden, seçtiğiniz renklerin duvarlarınıza nasıl uygulanacağını uygulama videolarıyla izleyebilirsiniz. Yeni güncellemeyle gelen “Boya Hesabı” modülü ile ne kadar boya almanız gerektiğini hesaplayabilir, "Alışveriş Listesi" fonksiyonu ile projeniz için ihtiyaç listesi yapabilirsiniz. Üstelik, “Mimar Benim”in içinde yer alan “En Yakın Bayi” modülü sayesinde ise size en yakın Filli Boya bayilerini kolayca görüntüleyip yol tarifi alabilirsiniz.
Saniyeler içinde evinizi boyayabilmenize imkan tanıyan uygulamada seçtiğiniz renk kolajınızı sosyal medya hesaplarında paylaşarak arkadaşlarınıza danışabilir, onlarla birlikte seçim yapabilirsiniz. Ücretsiz olarak hem akıllı telefonlara hem de tabletlere indirilebilen “Mimar Benim” uygulaması hem online hem de offline olarak kullanılabiliyor.
Yorum Gönder