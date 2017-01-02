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Mimar benim ile saniyeler içinde evinizi boyayın

02 Ocak 2017 Pazartesi 13:23
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Filli Boya’nın mobil devrimi “Mimar Benim” uygulaması güncellendi. Yepyeni özelliklerle gelen uygulama, 2017’nin en trend renkleriyle yaşam alanlarınızı gerçeğe en yakın şekilde boyamanızı sağlıyor. Duvarlar en gözde renklerle canlı ve modern bir görünüm kazanıyor.

Mimar benim ile saniyeler içinde evinizi boyayın
Sektörde bir ilk olarak hayata geçirilen ve AppStore’un favori uygulamaları arasında bulunan “Mimar Benim” ile evinizin duvarlarını hayallerinize göre renklendirmeniz mümkün. Uygulama, yüzlerce renk sunan Renxmatik kartelasındaki tüm renkleri duvarınızda görmenizi sağlıyor. Yeni yılın en trend renklerinin kolayca seçilebildiği uygulamada evinizin duvarları istediğiniz canlı ve modern görünüme kavuşuyor. Yaşam alanlarını ışık ve gölgelendirme esas alarak gerçeğe en yakın şekilde boyanmasına olanak sağlayan “Mimar Benim”in yeni özellikleri sayesinde de duvarınızı boyamak çok kolay hale geliyor.
Uygulamanın “Nasıl Uygulanır” bölümünden, seçtiğiniz renklerin duvarlarınıza nasıl uygulanacağını uygulama videolarıyla izleyebilirsiniz. Yeni güncellemeyle gelen “Boya Hesabı” modülü ile ne kadar boya almanız gerektiğini hesaplayabilir, "Alışveriş Listesi" fonksiyonu ile projeniz için ihtiyaç listesi yapabilirsiniz. Üstelik, “Mimar Benim”in içinde yer alan “En Yakın Bayi” modülü sayesinde ise size en yakın Filli Boya bayilerini kolayca görüntüleyip yol tarifi alabilirsiniz.

Saniyeler içinde evinizi boyayabilmenize imkan tanıyan uygulamada seçtiğiniz renk kolajınızı sosyal medya hesaplarında paylaşarak arkadaşlarınıza danışabilir, onlarla birlikte seçim yapabilirsiniz. Ücretsiz olarak hem akıllı telefonlara hem de tabletlere indirilebilen “Mimar Benim” uygulaması hem online hem de offline olarak kullanılabiliyor.
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