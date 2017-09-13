“mima Xari Bebek Arabası ve eensy weensy çanta”

Hollandalı tasarımcı Davy Kho tarafından tasarlanan, şık, estetik ve yenilikçi mima Xari Bebek Arabası, bebek arabası dünyasına yeni bir soluk getiriyor. 5 nokta emniyet kemeri ile birlikte kol desteği de içererek daha güvenli bir seyahat sağlayan mima Xari; şase, koltuk rengi ve başlangıç paketi seçimi olanağıyla da, annelere kendi stillerine en uygun bebek arabasını oluşturma fırsatı sunuyor. Xari Bebek Arabası’yla birlikte kullanılabilen el yapımı ve %100 hakiki deriden üretilen eensy weensy çanta ise stil sahibi annelerin şıklığını tamamlıyor. Özel bir ekip tarafında tasarlanan eensy weensy çanta, elegans ve vintage tarzıyla dikkat çekiyor.



Ekstra güvenlik, ekstra hijyen

Ergonomik malzeme olan EVA köpüğünden yapılan mima Xari, çocuk için dayanıklı ve korunaklı kabuk görevi görürken, bebek arabalarında kullanılan geleneksel maddelerden daha fazla destek sağlıyor. Ultra hafif ve kompakt ana gövde sayesinde çok kolay katlanabilen mima Xari, benzersiz cilasıyla da ultra hijyen sunuyor. Ultra kompakt yapısı ve çok hafif olmasıyla, stilize ve pürüzsüz sürüş olanağı sağlayan mima Xari’de arka tekerlekler zor ve engebeli zeminlerin etkisini azaltabilecek süspansiyon sistemi ile donatılmış durumda. Ön tekerlekler ise 360º ve sabit olarak kullanılabiliyor.

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