MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

İstanbul, Beşiktaş Vodafone Arena yakınında düzenlenen saldırılar nedeniyle ülkede bir günlük milli yas ilan edildi.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla bakanlıklara iletilmek üzere gönderilen yazıda, terör saldırıları nedeniyle ülkede 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ve bütün bayrakların yarıya çekilmesi talimatı verildi.

TC Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu yazıda şu ifadelere yer verildi:

"10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da meydana gelen menfur terör saldırısı sonucunda, hayatını kaybedenlerin acı kaybından dolayı 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ve bütün bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür."

Anadolu Haber Ajansı