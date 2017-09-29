Milli Savunma Bakanı Canikli, Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Bu toprakların bir kısmı maalesef işgal altında. En az sizin kadar Türk milletinin her ferdi, er veya geç bu toprakların, Karabağ'ın işgalden kurtulacağına inanıyor ve bu topraklar işgalden kurtulmadan Türk milleti de hiçbir zaman rahat etmeyecek." dedi.

Canikli, başkent Bakü'deki temaslarının ardından özel uçakla geçtiği TurAz Kartalı 2017 Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği bölgede, Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılandı.

Tatbikat bölgesinde Türk ve Azerbaycanlı subaylardan brifing alan Canikli ve Korgeneral Hasanov'un alandaki yerlerini almalarının ardından, TurAz Kartalı 2017 Tatbikatı'nın kapanış töreni başladı.

Askeri bando tarafından çalınan ulusal marşların ardından, askeri helikopter ve uçaklar geçiş yaptı, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı iki uçak gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yerel sanatçıların da konser verdiği törende konuşan Milli Savunma Bakanı Canikli, "dost, kardeş, yarımız, bir parçamız" olarak nitelendirdiği Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan'a geldiğinde sanki Türkiye'nin bir başka şehrine gitmiş gibi hissettiklerini ifade eden Bakan Canikli, "Buralar gerçekten Türk milletinin bir parçası. Türk milletinin kalbinin yarısı her zaman Azerbaycan'da atar sevgiyle, samimiyetle, heyecanla atar." diye konuştu.

Bu toprakların bir kısmının işgal altında olduğuna dikkati çeken Canikli, şöyle devam etti:

"Bu toprakların bir kısmı maalesef işgal altında. En az sizin kadar Türk milletinin her ferdi, er veya geç bu toprakların, Karabağ'ın işgalden kurtulacağına inanıyor ve bu topraklar işgalden kurtulmadan da Türk milleti de hiçbir zaman rahat etmeyecek. Bunu gerçekleştirebilmemiz için birlikte olmamız, güçlü olmamız gerekiyor. Kendi silahımızı, uçağımızı kendimizin yapması, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın imal etmesi gerekiyor. Hamd olsun bu hedef doğrultusunda çok önemli adımlar attık. İnşallah çok kısa süre içerisinde başkalarına muhtaç olmadan bu toprakları savunmak için, Karabağ'ı işgalden kurtarmak için kendi silah sistemlerimizle bunu yapacağız, gerçekleştireceğiz inşallah."

Nurettin Canikli, iki ülke arasında düzenlenen tatbikatların sayısının artmasının gerektiğini belirterek, Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin birbirine alışmasının, daha fazla bir araya gelmesinin önemine değindi. TurAz Kartalı 2017 Tatbikatı'nın başarıyla sonuçlandığını aktaran Canikli, "Türk'ün olduğu yerde başarı olur, başka bir şey olmaz." dedi.

- Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov

Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov ise tatbikatın başarılı geçtiğini belirtti.

Tatbikat kapsamındaki görevlerin yerine getirildiğinin altını çizen Hasanov, ortak tatbikatlara büyük önem verdiklerini söyledi. İki ülke arasındaki ortak tatbikatların sayısını artırmayı planladıklarını bildiren Hasanov, tatbikatın ardından ülkesine dönecek Türk askerlerine hayırlı yolculuk diledi.

Tören sonrasında Milli Savunma Bakanı Canikli, özel uçakla yurda hareket etti. Bakan Canikli'yi, Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer uğurladı.

- TurAz Kartalı 2017 Tatbikatı

TurAz Kartalı-2017 Tatbikatı, 18-29 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Tatbikatla muhtemel birleşik bir harekatta, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin karşılıklı tanıma/tanıtma, dost/düşman ayırma, hava sahası kontrol ve yönetimi usullerini denemek, birlikte uçuş yapabilme yeteneğini artırmak, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığının Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimine fiili katılımı kapsamında gerekli akademik ve uçuş eğitimlerinin gerçekleştirilmesi amaçlandı.

Tatbikata, Kara Kuvvetleri Komutanlığından iki S-70 Sikorsky genel maksat helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından P-235 deniz karakol uçağı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından üç F-16 uçağı katıldı.

Anadolu Haber Ajansı