Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018
BİST
90975
ALTIN
216.551
DOLAR
5.2833
STERLİN
6.6761
EURO
6.0289

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı.

27 Aralık 2018 Perşembe 16:02
54 Okunma
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında mezarı başında anıldı.Ersoy için Edirnekapı'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Dualar edildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene; Ersoy'un torunu Selma Argon, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, il protokolündeki bazı yetkililer, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul'daki ilk, orta, lise ve üniversitelerde okuyan bazı öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları üyeleri de şairin mezarında dua etti.

Tören, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Ersoy'un kabrine karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Son Güncelleme: 27.12.2018 16:05
Anahtar Kelimeler:
İstiklal Marşı82VefatMehmet Akif Ersoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''5 Büyük hedefim var''
''5 Büyük hedefim var''
''Asgari Ücret Tatmin Edici''
''Asgari Ücret Tatmin Edici''
Yeni asgari ücret açıklandı
Yeni asgari ücret açıklandı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim