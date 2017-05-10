MİLLİ MUHARİP UÇAĞI GELİYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak Projesi için İngilizlerle Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF) çalışmaları başlatacak imzayı attı. İngiltere Başbakanı ile Başbakan Binali Yıldırım’ın çerçeve anlaşmasını yaptıkları uçak için bugün TÜYAP’taki IDEF Fuarı’nda kontrat imzalandı. İmza törenine Kotil ve İngiltere Ankara Büyükelçisi katıldı.
Kotil, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2017) kapsamında düzenlediği basın toplantısında TAI bünyesinde yürütülen çalışma ve projelere ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin çok sayıda uçak mühendisine ihtiyacı olduğunu dile getiren Kotil, Milli Muharip Uçak Projesi'nde (Turkish Fighter) 10 bin mühendis olacağını ve projede çalışacağını, uçağın ilk uçuşunu 2023'te yapacağını, 2029 yılında da servise gireceğini anlattı.
TÜYAP’ta düzenlenen IDEF 2017 Savunma Sanayi Fuarı’na katılan Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak, Temel Kotil ve Büyükelçi Richard Moore’den üretilecek Milli Muharip Uçak ile ilgili bilgi aldı.
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