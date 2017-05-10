MİLLİ MUHARİP UÇAĞI GELİYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak Projesi için İngilizlerle Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF) çalışmaları başlatacak imzayı attı. İngiltere Başbakanı ile Başbakan Binali Yıldırım’ın çerçeve anlaşmasını yaptıkları uçak için bugün TÜYAP’taki IDEF Fuarı’nda kontrat imzalandı. İmza törenine Kotil ve İngiltere Ankara Büyükelçisi katıldı.

"Turkish Fighter için TAI seferber"

Kotil, "Turkish Fighter'ı yapabilmemiz için şu an Türkiye'nin en yetenekli, en zeki çocuklarının uçak bölümlerini seçmesi gerekiyor. Bu projeyi Türkiye'nin gençleri ile yapacağız." dedi.

"TAI'nin içinde şu an yarım milyar dolar ihracat yapıyoruz." bilgisini veren Kotil, "Yaptığımız alt sistemlerden 2 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Gerekirse bütün milyarları da buraya akıtırız. Turkish Fighter için TAI seferber." şeklinde konuştu.

Kotil, konuşmasına şöyle devam etti: "Bir tonluk haberleşme uydumuzun ön çalışmasını yapıyoruz. Daha Yönetim Kurulu'na getirmedik. Onay gelirse biz kendi imkanlarımızla bir tonluk uydu tasarlayacağız. İki müşteri ile anlaşmak üzereyiz. 2 yıl içinde bir tonluk uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi hedefliyoruz."

Temel Kotil, TAI'nin halka arzı ile ilgili olarak da "Bu karar hissedarların ama şunu söylemeden geçemeyeceğim; THY Borsa'da işlem görmeye başlamasaydı bugünkü THY olmazdı." ifadelerini kullandı.

Kotil, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2017) kapsamında düzenlediği basın toplantısında TAI bünyesinde yürütülen çalışma ve projelere ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin çok sayıda uçak mühendisine ihtiyacı olduğunu dile getiren Kotil, Milli Muharip Uçak Projesi'nde (Turkish Fighter) 10 bin mühendis olacağını ve projede çalışacağını, uçağın ilk uçuşunu 2023'te yapacağını, 2029 yılında da servise gireceğini anlattı.TÜYAP’ta düzenlenen IDEF 2017 Savunma Sanayi Fuarı’na katılan Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak, Temel Kotil ve Büyükelçi Richard Moore’den üretilecek Milli Muharip Uçak ile ilgili bilgi aldı.