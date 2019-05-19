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Milli Mücadele'nin 100. yılı coşkuyla kutlanıyor!

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak Milli Mücadele'mizin, şanlı direnişimizin ilk günü olarak kabul ediliyor. Bu önemli günün üzerinden bugün tam 100 yıl geçti. 100. yıl kutlamaları İstiklal Savaşı'mızı başlatan ve bu uğurda sayısız fedakarlıklar yapan atalarımızı anma ve onlarla gururlanma günümüz olarak aynı heyecanla gerçekleştiriliyor. Yurdun farklı yerlerinde coşkuyla kutlanan günü sizin için özetledik...

Milli Mücadele'nin 100. yılı coşkuyla kutlanıyor!

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak Milli Mücadele'mizin, şanlı direnişimizin ilk günü olarak kabul ediliyor. Bu önemli günün üzerinden bugün tam 100 yıl geçti. 100. yıl kutlamaları İstiklal Savaşı'mızı başlatan ve bu uğurda sayısız fedakarlıklar yapan atalarımızı anma ve onlarla gururlanma günümüz olarak aynı heyecanla gerçekleştiriliyor. Yurdun farklı yerlerinde coşkuyla kutlanan günü sizin için özetledik...

19 Mayıs 2019 Pazar 17:03
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Milli Mücadele'nin 100. yılı coşkuyla kutlanıyor!

Ankara'da...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Ankara'da büyük bir tören düzenlendi.

Binlerce kişi tören için Ankara'da bulunan Anıtkabir'e akın etti.

Birçok kuruluş da bu törende yer aldı.

Gençler Anıtkabir'e akın etti.

Sadece yerli turistler değil, aynı zamanda yabancı turistler de Anıtkabir'i bu önemli günde ziyaret etti.

Samsun'da...

Samsun'da ise 19 Mayıs özel bir coşkuyla kutlandı.

Samsun'un Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği gösteri sundu.

Renkli görüntülerin yaşandığı gösterinin ardından TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Çocuk Korusu ve Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı konser verdi.

Devletin zirvesi de Samsun'daydı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderler, Samsun Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne katıldılar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okat, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek törene katılanlar arasında yer aldı.

Etkinlikler kapsamında konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasaopoğlu bu ülkenin gençlerine inandıklarını dile getirirken "Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023 vizyonunu önemsiyoruz ve bu ülkenin gençlerine güveniyoruz" dedi.

Bayram vesilesiyle dünyanın izlemeye doyamadığı SOLOTÜRK pilotları 19 Mayıs'ta Samsun semalarında jetlerimizle solo gösteriler gerçekleştirdi.

solotürk ile ilgili görsel sonucu

Törenler sırasında Bandırma vapuru ile yola çıkan gençler de etkinlikler sırasında Samsun'a ulaşarak etkinlik alanına geldi. Milli Mücadeleyi başlatan gemiyle, onun güzergahıyla yapılan temsili yolculuk bu şekilde tören alanında son bulmuş oldu.

Son Güncelleme: 19.05.2019 17:38
Anahtar Kelimeler:
19 MayısKutlamaKutlamalar
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