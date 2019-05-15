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Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Okullarda yeni tatil düzeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki tatil düzeniyle ilgili değişiklikleri canlı yayında açıkladı. Buna göre; nisan ve kasım aylarında birer hafta ara tatil olacak. Yaz tatili süresi 13 haftadan 11 haftaya inecek.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Okullarda yeni tatil düzeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki tatil düzeniyle ilgili değişiklikleri canlı yayında açıkladı. Buna göre; nisan ve kasım aylarında birer hafta ara tatil olacak. Yaz tatili süresi 13 haftadan 11 haftaya inecek.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:51
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Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Okullarda yeni tatil düzeni

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı.

Yaz tatili süresi 11 hafta olacak

13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

Nisan ve Kasım'da ara tatil

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. 
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. 
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

Öğretmenlerin tatil takviminde değişiklik yok

Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisinde alınacak. Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak. Ara Tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.

Etkinlik planlamaları arttırılacak

Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkân tanınacak. Okul öncesi, ilkokul 1.sınıf, ortaokul 5. Sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan Oryantasyon Eğitimi okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.

Son Güncelleme: 15.05.2019 12:57
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