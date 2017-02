MİLLETİN VEKİLİ NEREYE GİDİYOR?

ŞEREF ÖZATA



Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece yeni çıkarılan yasalar ya da imza atılan yeni reformlar ile gündeme gelmiyor. Meclis’teki vekiller bazen toplumun hoşlanmadığı görüntüler ve davranışlar ile de gündeme taşınıyor. Meclis’te yumruklaşmaya varan şiddet haberleri elbette toplum üzerinde önemli hasar oluşturuyor. Milletin vekili olmakla örtüşmeyen tutum ve davranışlara son olarak CHP’li vekillerin astronomik faturası eklenmişti. Vatandaşın seçtiği vekillerin, Hazine’nin kasasından ödenen astronomik telefon faturaları tepkiyle karşılanmıştı. TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lik haberleşme gideriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. CHP'li vekil Türkmen, milyonluk faturaya ilişkin "Meclis yönetimi tarafından satın alınan bu hizmetin fahiş fiyatından sorumlu tutulması gereken kişi ben değilim" diyerek skandal bir savunma yapmıştı.



EKRAN TUTKUSU HİZMETİN ÖNÜNE GEÇTİ

Meclis’teki iletişim skandalları bununla da sınırlı değil. Seçildiği bölgenin sorunlarına çözüm üretmekle görevli milletvekillerinin tutarsız davranışları sadece yumruk yumruğa kavga ederek şiddeti meşrulaştırmak ya da skandal telefon faturalarıyla bitmiyor. Bazı milletvekillerinin, “O televizyon senin, bu televizyon benim” diyerek programları gezmesi de oldukça tuhaf. Ekranın büyüsüne kapılarak her akşam başka bir televizyonda boy gösteren milletvekillerinin, kendilerini Meclis’e taşıyan seçmen için nasıl bir fayda sağladığı iyi analiz edilmeli! Her partinin sözcüsü, kamuoyunu bilgilendirirken rol çalma ve öne çıkma misyonu üstlenmiş ve asıl görevini unutmuş bazı milletvekilleri, vekilliği bırakıp televizyon programcılığına geçiş yapacak kadar televizyonlara gidip-geliyor. Bunların hepsi bir tarafa televizyon programlarına çıkmadan Meclis’in kendisine sunduğu iletişim imkanlarını da sonuna kadar kullanarak tanıdığı-tanımadığı her kese SMS atıp, “Ben, bu akşam ..... televizyon programına katılıyorum. İzleyin…” diyerek kendi reklamını da yapmaktan çekinmeyen milletvekilleri sanki Türkiye’yi kurtarıyormuş havasına giriyor.

SMS SEFERBERLİĞİ

Hükümet, inşaat ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde ekonomiyi yeniden canlandırmak için seferberlik ilan ederken, bazı milletvekillerinin (Bütün partilerin) televizyonda daha fazla boy göstermek için seferberlik ilan etmesi trajikomik bir durum. Oysa milletin vekili misyonuna sahip olanların, ülkeye hizmet etmek yerine şahsi çıkarları ve basit beklentileri olmamalı. Böyle hareket edenler, Türkiye’nin geleceğine katkı sunamaz. SMS attığında akşam kendisini izleyen vatandaşın aş ve iş sorununa çözüm üretmek yerine suni tartışmalar yapıp zamanı boşa harcayan vekiller, ekran tutkusuna son vermeli.