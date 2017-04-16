banner100


banner197
Ana SayfaGÜNCEL

“MİLLETİMİZ TERCİHİNİ YAPARAK GELECEĞE YÜRÜYECEKTİR“

16 Nisan 2017 Pazar 16:10
Bu haber 595 kez okundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği için halk oylamasına ilişkin, "İnanıyorum ki milletimiz beklenen tercihini yapmak suretiyle geleceğe yürüyecektir." dedi.

'MİLLETİMİZ TERCİHİNİ YAPARAK GELECEĞE YÜRÜYECEKTİR'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Erdoğan Albayrak, Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan, torunları Ahmet Akif Albayrak ve Emine Mahinur Albayrak ile saat 11.40'ta oylarını kullanacakları Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokuluna geldi.



Okulun bahçesini dolduran vatandaşlar, Erdoğan'ı alkışlarla karşıladı. Daha sonra ailesiyle 3248 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren ve burada sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan Erdoğan, kimlik kontrolünün yapılması için nüfus cüzdanını verdi. 

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yan yana kabinlerde oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan torunu Ahmet Akif Albayrak ile eşi Emine Erdoğan da torunu Emine Mahinur Albayrak ile seçim sandıklarına oy pusulalarının yer aldığı zarfları attı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı 3248 numaralı sandıkta 400 seçmen oy verecek. Erdoğan, seçmen listesinde 173, eşi Emine Erdoğan da 172. sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra sandık görevlileriyle tekrar tokalaşarak, fotoğraf çektirdi. 

"Bu halk oylaması dönüşüm tercihidir"
Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü halk oylamasının sıradan bir oylama olmadığını söyledi. 



Cumhuriyet tarihinde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamaların olduğunu, bu arada bazı halk oylamalarını da yapıldığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyetinde yeni yönetim sisteminin bir değişim, dönüşüm tercihidir. Bu değişim, dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın, adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir. Çünkü bizim Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini yakalamak için bir defa alışılmışın dışında bir tercih yapmamız lazım. 2002'den bu yana malum bire üç katladık ama yeterli değil. Bizim çok daha hızlı büyümemiz, çok daha hızlı yürümemiz lazım. İnanıyorum ki milletimiz, bu tercihini yurt içinde ve yurt dışında yapmak suretiyle, Türkiye bu akşam sandıklar açılıp sayım yapılınca, o beklenen tercihini yapmak suretiyle geleceğe yürüyecektir. Ben milletimin demokrasideki sağ duyusuna, şu ana kadar yapılan kampanyayı bir kenara koyup, bu sağduyuyla geleceğe yürüyeceğine inanıyorum. Milletime en kalbi duygularla şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum."

Sonuçları İstanbul'dan takip edeceğini dile getiren Erdoğan, bir gazetecinin "Katılım rekoru bekliyor musunuz?" sorusu üzenine "Hava öyle gösteriyor. Zannediyorum ciddi bir katılım olacak." dedi. 

Vatandaşlar, Erdoğan'a okul çıkışında da tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın korumaları tarafından okul bahçesinde bulunan çocuklara da oyuncak dağıtıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Erdoğan Albayrak da 3249 numaralı sandığın bulunduğu sınıfta, Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da sabah saatlerinde aynı okulda oyunu kullandı. 

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.