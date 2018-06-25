Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
94008
ALTIN
191.445
DOLAR
4.6986
STERLİN
6.2419
EURO
5.4981

‘Milletimiz gücü aynı iradeye verdi, şimdi ihracatı ve ihracatçıyı şahlandırma zamanı’

‘Milletimiz gücü aynı iradeye verdi, şimdi ihracatı ve ihracatçıyı şahlandırma zamanı’

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:52
2125 Okunma
‘Milletimiz gücü aynı iradeye verdi, şimdi ihracatı ve ihracatçıyı şahlandırma zamanı’

TİM Başkan Adayı Oğuz Satıcı, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimi sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Satıcı, “Milletimiz, ülkemizi ekonomik ve sosyal olarak daha yüksek seviyelere çıkarmak için gücü aynı iradeye verdi. 'İstikrar' dedi. Şimdi odaklanmak ve çok çalışmak zamanı...Şimdi siyasi istikrarını güçlendirmiş Türkiye’nin yükselme zamanı... Şimdi Yeni Türkiye’yi daha büyük daha güçlü daha müreffeh daha demokratik bir ülke yapma zamanı... Şimdi Türkiye ihracatını ve ihracatçısını şahlandırma zamanı...Biz, bu yolda üzerimize düşeni yapacağız” dedi. Satıcı’nın açıklaması şöyle:

“Seçimler demokrasinin bayramıdır. Türk milleti dün en yüksek katılımla bu büyük bayrama katıldı. İradesini gösterdi ve seçimini yaptı. Seçimin kazananı Türk milletidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sağlayacağı tüm imkanlar ile Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 yıllık yönetim tecrübesi ile birleşiyor. Milletimiz, ülkemizi ekonomik ve sosyal olarak daha yüksek seviyelere çıkarmak için gücü aynı iradeye verdi. 'İstikrar' dedi. Şimdi odaklanmak ve çok çalışmak zamanı...Şimdi siyasi istikrarını güçlendirmiş Türkiye’nin yükselme zamanı... Şimdi Yeni Türkiye’yi daha büyük daha güçlü daha müreffeh daha demokratik bir ülke yapma zamanı... Şimdi Türkiye ihracatını ve ihracatçısını şahlandırma zamanı...Biz, bu yolda üzerimize düşeni yapacağız. Büyümeye, gelişmeye elimizden gelen her türlü katkıyı içinde bulunduğumuz her mevzide yerine getirmeye çalışacağız. Bu vesileyle milletin gönlünde bir kez daha taht kuran Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyor; kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah, Türk milletinin her daim yar ve yardımcısı olsun.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır'ın Vedası
Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır'ın Vedası
"TÜRKİYE’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"
"TÜRKİYE’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"
Euro Kullanmadan Gezebileceğiniz 5 Ülke
Euro Kullanmadan Gezebileceğiniz 5 Ülke

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim