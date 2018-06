‘Milletimiz gücü aynı iradeye verdi, şimdi ihracatı ve ihracatçıyı şahlandırma zamanı’

TİM Başkan Adayı Oğuz Satıcı, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimi sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Satıcı, “Milletimiz, ülkemizi ekonomik ve sosyal olarak daha yüksek seviyelere çıkarmak için gücü aynı iradeye verdi. 'İstikrar' dedi. Şimdi odaklanmak ve çok çalışmak zamanı...Şimdi siyasi istikrarını güçlendirmiş Türkiye’nin yükselme zamanı... Şimdi Yeni Türkiye’yi daha büyük daha güçlü daha müreffeh daha demokratik bir ülke yapma zamanı... Şimdi Türkiye ihracatını ve ihracatçısını şahlandırma zamanı...Biz, bu yolda üzerimize düşeni yapacağız” dedi. Satıcı’nın açıklaması şöyle:

“Seçimler demokrasinin bayramıdır. Türk milleti dün en yüksek katılımla bu büyük bayrama katıldı. İradesini gösterdi ve seçimini yaptı. Seçimin kazananı Türk milletidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sağlayacağı tüm imkanlar ile Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 yıllık yönetim tecrübesi ile birleşiyor. Milletimiz, ülkemizi ekonomik ve sosyal olarak daha yüksek seviyelere çıkarmak için gücü aynı iradeye verdi. 'İstikrar' dedi. Şimdi odaklanmak ve çok çalışmak zamanı...Şimdi siyasi istikrarını güçlendirmiş Türkiye’nin yükselme zamanı... Şimdi Yeni Türkiye’yi daha büyük daha güçlü daha müreffeh daha demokratik bir ülke yapma zamanı... Şimdi Türkiye ihracatını ve ihracatçısını şahlandırma zamanı...Biz, bu yolda üzerimize düşeni yapacağız. Büyümeye, gelişmeye elimizden gelen her türlü katkıyı içinde bulunduğumuz her mevzide yerine getirmeye çalışacağız. Bu vesileyle milletin gönlünde bir kez daha taht kuran Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyor; kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah, Türk milletinin her daim yar ve yardımcısı olsun.”