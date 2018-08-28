MİKRO YAZILIM VE ZİRVE YAZILIM'DA İKİ ÖNEMLİ ATAMA

Türkiye kurumsal ve ticari yazılım pazarının iki önemli oyuncusu Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım’ın aynı çatı altında birleşmesinin ardından, iki şirketin güç birliği yeni pozisyonlardaki atamalara da yansıdı. Bu kapsamda Finans ve İnsan Kaynakları tarafında iki önemli ortak atama gerçekleşti.

Türkiye’nin önde gelen iki kurumsal ve ticari yazılım firması Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım geçtiğimiz aralık ayında aynı çatı altında güç birliğine gitmişti. İki şirketin yerli yazılım pazarında önemli bir hamle olarak kabul edilen güç birliği, kısa zamanda iki şirketin de ilgili departmanlarını ortak olarak yönetecek yeni atamalar ile pekişti. Bu kapsamda; Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım Finans ve İnsan Kaynakları tarafında iki önemli isim ağustos ayında yeni görevlerine başladılar. Finans tarafında Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım CFO’su olarak Müge Öküç atanırken, yine iki şirketin ortak İnsan Kaynakları Grup Müdürü olarak Gökçe Yargan göreve getirildi.

CFO Müge Okuç kimdir?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Müge Öküç, kariyerine ilk olarak Deloitte Türkiye’de adım attı. Deloitte Kurumsal Finans’ta çeşitli sektörlerde, birçok birleşme ve satın alma sürecinde Finansal Danışman olarak çalıştı. Müdür Yardımcısı olarak Deloitte'tan ayrıldıktan sonra, son olarak Arçelik’te Birleşmeler ve Yeni Yatırımlardan Sorumlu Finansal Projeler ekibinde görev yaptı.

İK Grup Müdürü Gökçe Yargan Kimdir?

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Gökçe Yargan, kariyerine Adecco Danışmanlık’ta stajyer olarak başladı ve hemen arkasından Ford Otosan’da İK Proje Asistanı oldu. Sırasıyla, Telcan Galvaniz, SÜTAŞ, Sabancı Holding, Yıldız Holding ve Vodafone’da İK alanında görevlerde bulundu. Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım’ın İK Grup Müdürü olarak atanmadan hemen önce Koton’da İK Müdürü olarak çalışıyordu. KOBİ’lere yönelik çözümleri ile sektörde ön plana çıkan ve “Büyümek isteyen her şirkete lazım.” mottosu ile büyümeyi hedefleyen tüm şirketlere kapsamlı ve fonksiyonel ticari yazılımlar sunan, e-Dönüşüm alanında lider olan Mikro Yazılım ile özellikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve KOBİ’lere sunduğu çözümler ile tanınan Zirve Yazılım’ın aynı bünyede faaliyet gösteriyor olması, Türkiye’deki ticari yazılım için ciddi bir güç birliği anlamına geliyor.

Mikro Yazılım hakkında:

Dünden Bugüne Yerli Bir Yazılım Devinin Hikâyesi

Türkiye’de yerli kurumsal yazılımların yeni yeni konuşulduğu bir dönemde; 1988 yılında kurulan Mikro Yazılım, o günden bu yana kurumsal ticari yazılım alanında ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerinden bir tanesi olmayı başardı. Bu alandaki en geniş ürün yelpazesine ve müşteri portföyüne sahip yazılım şirketlerinden biri olan Mikro Yazılım tarafından geliştirilen kapsamlı ve fonksiyonel yazılımlar, şirket varlıklarının en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Mikro Yazılım’da üretilen yazılımlar bugüne kadar; otomotivden dağıtıma, inşaattan üretim ve perakendeye kadar her sektördeki iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirmeyi başaran ürünler olarak ön plana çıktı.

Türkiye’nin her noktasında, müşterilerine kesintisiz destek veren Mikro Yazılım, ürün ve hizmetlerini Türkiye’de ve Türkiye sınırlarının ötesinde 105 bin’i aşkın işletmeyle buluşturmayı başarmıştır. Mikro Yazılım’ın bilgi birikimi, mühendislik çözümleri ve dinamik yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı ile birleşerek, müşteri memnuniyetini yüzde 90 gibi önemli bir orana taşımıştır. Mikro Yazılım ürünleri, bugün Türkiye dışında Azerbaycan, Rusya, Bulgaristan ve Arap ülkelerinde de pek çok işletme tarafından kullanılan uluslararası değer görmüş yazılımlar kategorisinde yer alıyor. www.mikro.com.tr

Zirve Yazılım hakkında:

1999 yılında kurulan Zirve Yazılım, bugün 50 bine yaklaşan müşteri sayısı, yurt çapına yayılmış temsilcilikleri ve sayıları her geçen gün artan kullanıcıları ile Türkiye ticari yazılım sektörünün öncü ve güvenilir firmaları arasında yer almaktadır. www.zirveyazilim.net