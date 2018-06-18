MİKRO YAZILIM, KOBİ’LERİ REKABETE HAZIRLIYOR

Mikro Yazılım, özellikle KOBİ’lere odaklanan ticari yazılım ürünleri ile büyümek isteyen şirketleri dijitalleştirerek, hem ulusal hem de uluslararası rekabet te ellerini güçlendiriyor. Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, 30 yıldır kurumsal ve ticari yazılım sağlayıcısı olarak hizmet verdiklerini söyledi. Mikro Yazılım mühendislerinin, şirketlerin var olan işlerini en üst düzeyde yönetecek ve sağlıklı büyümelerini sağlayacak nitelikte kurumsal ve ticari yazılımlar geliştirdiğini belirten Alpaslan Tomuş, “Ayrıca şirketlere eDevlet uyumlu eDönüşüm hizmetleri veriyoruz. Mikro Yazılım’ın eDönüşüm hizmetleri eMikro markası al tında toplanmış durumda. Mikro Yazılım’ın bugün geldiği noktada kayıtlı 105 bin kurum sal müşteri sayısı ve tüm Türkiye’ye yayılmış 300’den fazla satış ve destek ağı var. Mikro Yazılım kullanan şirketlere baktığımızda, daha çok küçükken Mikro Yazılım alıp yıllar içinde Mikro Yazılım mühendislerinin geliştirdiği esnek ve fonksiyonel çözümlerle birlikte büyüdüklerini gördük. Müşteri profilimizin ağırlıklı kısmını KOBİ’ler oluşturuyor. Sloganımız; Mikro Yazılım: Büyümek isteyen her şirkete lazım” dedi.

MİKRO RUN İLE KOŞ, MİKRO JUMP İLE SIÇRA, MİKRO FLY İLE UÇ

Mikro Yazılım olarak her ölçekteki ve sektördeki işletme için kurumsal ve ticari yazılımlar sağladıklarına değinen Alpaslan Tomuş, “30 yıllık bilgi birikimini arkasına alarak çok yakın zamanda yeni ürün gamının lansmanını yapan Mikro Yazılım, yeni geliş tirdiği ürünlerle firmaların şu anki ve gele cekteki ihtiyaçlarına tam uyumlu programlar sunuyor. Mikro Yazılım’ın yeni ürün gamını Mikro Run, Mikro Jump ve Mikro Fly oluştu ruyor. Büyümek isteyen firmalar, Mikro Run ile ticari iş süreçlerini herhangi bir gecikme yaşamadan kolaylıkla yönetebilirler. Şirket ler, sektör bağımsız olarak Mikro Jump ile işlerini uçtan uca yönetebilirler. Büyük şirketler, Mikro Fly ile tüm iş sü reçlerini tek bir platform üzerinden uçtan uca yönetebilir, faaliyet gösterdikleri sektörün ihtiyaçlarına göre kolaylıkla özelleştirebilir ve hızlıca canlı kullanıma geçebilirler” diye konuştu.



"MÜŞTERİLERİMİZ SAĞLIKLI ŞEKİLDE BÜYÜYOR"

Mikro Yazılım’ı rakiplerinden ayrıştıran en temel farkın, müşterilerinin sağlıklı bir şe kilde büyümelerini sağlamak olduğunu ifade eden Alpaslan Tomuş, “Pek çok müşterimiz daha küçükken bizi tercih ediyor. Zaman içerisinde esnek çözümlerimiz sayesinde ticari faaliyetlerini kontrol altına alıyor, sağlıklı şekilde büyüyorlar. Özetle büyümek isteyen şirketlere ve KOBİ’lere yenilikçi, esnek, modüler ve katma değerli çözümler sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu misyonumuzu yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.