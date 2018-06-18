Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
93043
ALTIN
193.340
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2317
EURO
5.4759

MİKRO YAZILIM, KOBİ’LERİ REKABETE HAZIRLIYOR

Türkiye’nin önde gelen köklü kurumsal ve ticari yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım, sunduğu çözümlerle KOBİ’leri dijitalleştirerek rekabete hazırlıyor.

MİKRO YAZILIM, KOBİ’LERİ REKABETE HAZIRLIYOR

Türkiye’nin önde gelen köklü kurumsal ve ticari yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım, sunduğu çözümlerle KOBİ’leri dijitalleştirerek rekabete hazırlıyor.

18 Haziran 2018 Pazartesi 15:18
4416 Okunma
MİKRO YAZILIM, KOBİ’LERİ REKABETE HAZIRLIYOR

Mikro Yazılım, özellikle KOBİ’lere odaklanan ticari yazılım ürünleri ile büyümek isteyen şirketleri dijitalleştirerek, hem ulusal hem de uluslararası rekabet te ellerini güçlendiriyor. Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, 30 yıldır kurumsal ve ticari yazılım sağlayıcısı olarak hizmet verdiklerini söyledi. Mikro Yazılım mühendislerinin, şirketlerin var olan işlerini en üst düzeyde yönetecek ve sağlıklı büyümelerini sağlayacak nitelikte kurumsal ve ticari yazılımlar geliştirdiğini belirten Alpaslan Tomuş, “Ayrıca şirketlere eDevlet uyumlu eDönüşüm hizmetleri veriyoruz. Mikro Yazılım’ın eDönüşüm hizmetleri eMikro markası al tında toplanmış durumda. Mikro Yazılım’ın bugün geldiği noktada kayıtlı 105 bin kurum sal müşteri sayısı ve tüm Türkiye’ye yayılmış 300’den fazla satış ve destek ağı var. Mikro Yazılım kullanan şirketlere baktığımızda, daha çok küçükken Mikro Yazılım alıp yıllar içinde Mikro Yazılım mühendislerinin geliştirdiği esnek ve fonksiyonel çözümlerle birlikte büyüdüklerini gördük. Müşteri profilimizin ağırlıklı kısmını KOBİ’ler oluşturuyor. Sloganımız; Mikro Yazılım: Büyümek isteyen her şirkete lazım” dedi.

MİKRO RUN İLE KOŞ, MİKRO JUMP İLE SIÇRA, MİKRO FLY İLE UÇ
Mikro Yazılım olarak her ölçekteki ve sektördeki işletme için kurumsal ve ticari yazılımlar sağladıklarına değinen Alpaslan Tomuş, “30 yıllık bilgi birikimini arkasına alarak çok yakın zamanda yeni ürün gamının lansmanını yapan Mikro Yazılım, yeni geliş tirdiği ürünlerle firmaların şu anki ve gele cekteki ihtiyaçlarına tam uyumlu programlar sunuyor. Mikro Yazılım’ın yeni ürün gamını Mikro Run, Mikro Jump ve Mikro Fly oluştu ruyor. Büyümek isteyen firmalar, Mikro Run ile ticari iş süreçlerini herhangi bir gecikme yaşamadan kolaylıkla yönetebilirler. Şirket ler, sektör bağımsız olarak Mikro Jump ile işlerini uçtan uca yönetebilirler. Büyük şirketler, Mikro Fly ile tüm iş sü reçlerini tek bir platform üzerinden uçtan uca yönetebilir, faaliyet gösterdikleri sektörün ihtiyaçlarına göre kolaylıkla özelleştirebilir ve hızlıca canlı kullanıma geçebilirler” diye konuştu.

"MÜŞTERİLERİMİZ SAĞLIKLI ŞEKİLDE BÜYÜYOR"
Mikro Yazılım’ı rakiplerinden ayrıştıran en temel farkın, müşterilerinin sağlıklı bir şe kilde büyümelerini sağlamak olduğunu ifade eden Alpaslan Tomuş, “Pek çok müşterimiz daha küçükken bizi tercih ediyor. Zaman içerisinde esnek çözümlerimiz sayesinde ticari faaliyetlerini kontrol altına alıyor, sağlıklı şekilde büyüyorlar. Özetle büyümek isteyen şirketlere ve KOBİ’lere yenilikçi, esnek, modüler ve katma değerli çözümler sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu misyonumuzu yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 18.06.2018 15:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarp sınır kapısında “BİTCOİN” makinesi ele geçirildi
Sarp sınır kapısında “BİTCOİN” makinesi ele geçirildi
Macaristan'daki Türkler sandık başına gitti
Macaristan'daki Türkler sandık başına gitti
Yazın tadı Türk Telekom Prime’la çıkıyor
Yazın tadı Türk Telekom Prime’la çıkıyor

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim