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Midesinde bir kilogram eroinle yakalandı

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:49
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Yozgat'ta yolcu otobüsünde yakalanan Afgan uyruklu uyuşturucu kuryesinin midesinde prezervatif içine doldurulmuş 1 kilo 37 gram eroin bulundu

Midesinde bir kilogram eroinle yakalandı
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta midesinde 1 kilogram 37 gram uyuşturucu taşıdığı belirlenen Afgan uyruklu uyuşturucu kuryesi, yolcu otobüsünde yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde, yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde, naylon ve prezervatife sarılmış 7 paket uyuşturucu ele geçirildi.

Üzerinde kimliği bulunmayan ve Afgan uyruklu olduğunu beyan eden A.S'nin bitkin hali ve şüpheli davranışları dikkati çekti. Ağrılarının bulunduğunu söylemesi üzerine vücudunda başka uyuşturucu madde olabileceğinden şüphelenen polis, şüpheliyi hastaneye götürdü.

Hastanede çekilen röntgen filminde A.S'nin midesinde ve bağırsaklarında yabancı cisim olduğu tespit edildi. 

Hastanede 2 gün süreyle gözlem altında tutulan zanlının vücudunda 61 adet prezervatife preslenmiş halde 1 kilogram 37 gram eroin maddesi bulunduğu belirlendi.

Taburcu edildikten sonra emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Haber Ajansı
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