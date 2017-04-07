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Michelin'den ekonomik sürüş önerileri

07 Nisan 2017 Cuma 14:02
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Michelin, aracı sabit hızla kullanmanın yakıt tasarrufu sağlamada etkili olduğu ve yüksek devirde seyretmenin yakıt tüketimini artırdığı gibi önerilerde bulundu

Michelin'den ekonomik sürüş önerileri
İSTANBUL (AA) - Michelin, aracı sabit bir hızla kullanmanın yakıt tasarrufu sağlamada etkili olduğundan, yüksek devirde seyretmenin yakıt tüketimini artırdığına kadar sürücülere bir dizi yakıt tasarrufu ve ekonomik sürüş önerilerinde bulundu.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre şirket, yakıt tasarrufu ve ekonomik sürüş için önerilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, aracı sabit bir hızla kullanmanın yakıt tasarrufu sağlamada etkili olduğu belirtildi.

Yüksek devirde seyretmenin yakıt tüketimini artırdığı aktarılan açıklamada, "Devir göstergesi 2 bin-2 bin 500 gösterdiğinde motor hızınızı mümkün olduğunca düşük tutmak amacıyla vites değiştirin. Aracın hızına uygun vitesle yolculuk edildiğinde önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlanır." denildi.

Lastik hava basıncının ekonomik araç kullanımını doğrudan etkilediği vurgulanılan açıklamada, şu önerilere de yer verildi:

"Hava basıncı düştükçe lastiğin yuvarlanma direnci artar. Ortaya çıkan enerji kaybının motor tarafından dengelenmesi daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Eksik hava basıncı lastiklerde hızlı aşınmaya da yol açarak, lastik ömrünü yüzde 30'a varan oranda azaltır. 

Klima yakıt tüketimini ciddi oranda artırmaktadır. Klimayı özellikle şehir içinde tutumlu bir şekilde kullanın. Yüksek hızlarda açık pencere ile seyretmekten kaçının. Otoyolda, açık olan bir pencere dahi yakıt tüketimini artırmaktadır. Fazladan ağırlık ve salınımlar yakıt tüketimini arttrmakta. Gereksiz yük taşımamaya özen gösterin. Tavanın üstüne takılan ızgaralar ve bagaj taşıyıcıları gibi aerodinamik sürtünme meydana getirebilecek olan kullanılmayan aksesuarları çıkarın. Fişe takılı elektrikli cihazlar enerji ve yakıt tüketmektedir. Elektrikli cihazların gereksiz yere fişte takılı olmadığından emin olun." 

 

Anadolu Haber Ajansı
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