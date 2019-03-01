Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210

Michelin, 'CrossClimate+' lastiklerini öneriyor

Ani hava değişimleri yaşadığımız bu dönemde Michelin’in 3PMSF kış sertifikalı yaz lastiği MICHELIN CrossClimate+, uzun lastik ömrü, enerji verimliliği ve konfor özellikleriyle sürücülerin aynı lastik ile yıl boyunca seyahat edebilmesine imkan tanıyor.

Michelin, 'CrossClimate+' lastiklerini öneriyor

Ani hava değişimleri yaşadığımız bu dönemde Michelin’in 3PMSF kış sertifikalı yaz lastiği MICHELIN CrossClimate+, uzun lastik ömrü, enerji verimliliği ve konfor özellikleriyle sürücülerin aynı lastik ile yıl boyunca seyahat edebilmesine imkan tanıyor.

01 Mart 2019 Cuma 14:31
5662 Okunma
Michelin, 'CrossClimate+' lastiklerini öneriyor

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, yılın her mevsimine uygun, güvenli ve uzun ömürlü lastikleriyle sürücülerin yanında olmaya devam ediyor. Michelin’in devrim niteliğindeki “kış sertifikalı ilk yaz lastiği” MICHELIN CrossClimate+ yıl boyunca tek takım lastikle güvenlik, performans ve tasarrufu bir arada sunuyor.

Yaz ve kış lastiklerinin üstün yanları MICHELIN CrossClimate+’ta birleştirildi

Araştırmalara göre 10 şoförden 4'ü mevsimsel lastik değişimini bir kısıtlama olarak görüyor ve lastik değişim işlemini son dakikaya kadar erteliyor*. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Michelin, yoğun kış koşullarının yaşanmadığı, az sıklıkla kış koşullarına maruz kalan kullanıcılar için geliştirdiği, hayatı kolaylaştıran MICHELIN CrossClimate+ ile, hem yaz hem de kış lastiklerinin üstün yanlarını tek bir lastikte birleştiriyor.

%25 daha uzun ömürlü

Kuru zeminde kısa mesafede fren yapma imkanı, ıslak zeminde frenlemede "B" etiketi ve kış mevsiminde kullanım için 3PMSF işaretine sahip MICHELIN CrossClimate+, üst sınıf dört mevsim lastik pazarı ortalamasından %25 daha uzun ömürlülüğüyle de dikkat çekiyor. Uzun ömürlü performans stratejisiyle ilk kilometreden itibaren, diş derinliği yasal sınırı olan 1.6 mm’ye gelinceye kadar yüksek seviyede yol tutuş, güvenlik ve performans sunan lastikler, kullanıcılarını tüketimi sınırlayarak hem maddi hem de çevresel anlamda tasarrufa yönlendiriyor.

Geniş ebat yelpazesiyle sürücülerin yıl boyunca her türlü yol ve hava koşulunda yanında olan MICHELIN CrossClimate ürün grubu, SUV araçlar için geliştirilen MICHELIN CrossClimate SUV lastikleriyle de SUV kullanıcılarına özel lastik çözümleri sunuyor.

Son Güncelleme: 01.03.2019 19:39
Anahtar Kelimeler:
MichelinCrossClimateLastikMICHELIN CrossClimate
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brisa’dan Türkiye’ye akıllı fabrika
Brisa’dan Türkiye’ye akıllı fabrika
Hopi’liler BP’de kazanıyor
Hopi’liler BP’de kazanıyor
Bursa Kebap Evi'nden 'Ortadoğu' atağı
Bursa Kebap Evi'nden 'Ortadoğu' atağı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim