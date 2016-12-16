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Michelin, 2016 yılında hacmini %1,4 artırdı

16 Aralık 2016 Cuma 13:11
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Lastik devi Michelin, 2016 yılı bitmeden net satış rakamlarını 15,5 milyar Euro’ya ulaştırmayı başardı. Toplamda yüzde 1,4 hacim artışı sağlayan Michelin’in hacmine en büyük katkı, özel uzmanlık alanı 17 jant ve üzeri performans lastikleri segmentinde sağladığı yüzde 11’lik hacim artışından geldi.

Michelin, 2016 yılında hacmini %1,4 artırdı
Michelin, 2016 yılında hacmini %1,4 artırdı
Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, 2016 yılının ilk dokuz ayında net satışlarını 15,5 milyar Euro’ya ulaştırdı. Hacimsel anlamda pazarı geride bırakarak %1,4 oranında tonajını artıran Michelin, her zaman olduğu gibi iddialı olduğu performans lastikleri pazarındaki üstünlüğü ile 17” ve üzeri lastik segmentinde yüzde 11’lik hacim artışı elde etti.

Michelin net satışları 15,5 milyar
Net satışlarını 15,5 milyar Euro’ya ulaştıran Michelin, Türkiye pazarını da içine alan Avrupa bölgesinde halen artan talep sayesinde hem binek araç hem de hafif ticari araç lastikleri segmentinde büyüme göstererek grubun hacmini artırdı. Binek araç ve hafif ticari lastiklerinde Türkiye’yi içine alan Avrupa bölgesinde orijinal ekipman pazarında yüzde 5 büyüyen Michelin, tüm dünyada ise satılan lastik adedi bakımından da yüzde 2 artış gösterdi. Ağır vasıta lastikleri segmentinde ise, ilk 9 ayda Türkiye pazarını da içine alan Avrupa bölgesinde yüzde 4 büyüdü.

Michelin’in büyümesine Türkiye katkısı
Michelin Grubu’nun global anlamda büyümesine Michelin Türkiye, katkı sağlıyor. Türkiye, hem binek lastikleri ve hafif ticari grubunda hem de ağır vasıta grubunda hem de yüksek performans lastiklerinde da başarılı bir performans sergiliyor. Michelin, geliştirdiği teknolojiler ve lastik çözümleriyle tüketicilere destek sunmaya devam edecek.
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