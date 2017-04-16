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MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'DEN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ

16 Nisan 2017 Pazar 21:00
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, halk oylaması sonucuna ilişkin, "Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir." dedi.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'DEN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, halk oylaması sonucuna ilişkin, "Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir. Bu, çok önemli bir başarı, ihmal ve inkarı imkansız bir kazanımdır." değerlendirmesini yaptı. 

"Herkes saygı göstermek zorundadır"
Bahçeli, "Egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milleti, ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Buna herkes saygı göstermek ve riayet etmek durumundadır. Bugünkü sonucun ülkemize, milletimize, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize kutlu olmasını yürekten diliyorum. Milli iradenin evet yönünde tecelli etmesiyle devlet ve siyaset hayatımızda yeni bir döneme girilmiştir." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Haber Ajansı
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