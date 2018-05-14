Mezuniyet balosunun centilmenlerine

Kalite ve şıklığı bir arada yaşamak isteyen beylerin tercihi Giovane Gentile, yaklaşan mezuniyet dönemiyle birlikte yepyeni bir hayata adım atmaya hazırlanan beylerin mezuniyet gecesi telaşına ortak oluyor.

Mutlu hatıralarınızı bir ömür boyu paylaşmak için güçlü detayları en özel kumaşlar ile bir araya getiren Giovane Gentile, birbirinden tasarım damatlık & smokin modelleriyle sıradanlığa meydan okumanızı sağlıyor. Her sezon özel olarak seçilen kumaşların ahengiyle ortaya çıkan Giovane Gentile’nin damatlık & smokin mezuniyet heyecanı yaşayan beylerin adaylarının imzası oluyor.

Damatlık ve smokinlerin tamamlayıcısı, siyah kuşak, papyon takımı ve şık kol düğmeleriyle şıklığınızı tamamlamanıza eşlik eden Giovane Gentile, siyah rugan ayakkabılarıyla bu özel gündeki iddianızı bir üst skalaya taşıyor.

