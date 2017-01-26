Mezarlıkta 3 ceset bulundu

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir mezarlıkta silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen 3 erkek cesedininin kimlikleri belli oldu.

İlçeye bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta otomobilin içinde bir, yakınında da 2 kişinin hareketsiz yattığını gören mezarlık görevlisi durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 01 ERG 36 plakalı aracın içindeki ve yanındaki 3 erkeğin silahla öldürüldüklerini belirledi.

Çevrede yapılan aramada kalaşnikof ve tabancaya ait 40 civarında boş kovan bulundu.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda ölenlerin Refik Bingül, oto tamircisi Ufuk Altun ve üniversite öğrencisi Eser Binen olduğunu tespit etti.

Öte yandan ölen 3 kişinin olaydan bir gece önce yakınlarına eğlenmeye gittiklerini belirterek evden ayrıldıkları, gece bir daha kendilerinden haber alınamaması üzerine ailelerinin Köprübaşı Polis Merkezi'ne sabah saatlerinde kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.

Cesetleri bulan ve durumu polise bildiren mezarlık görevlisi Mehmet Yıkar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah 08.30 sıralarında devriye atıyordum. Bir kişinin otomobil dışında yerde yatar halde gördüm ve polisi aradım. Çevrede de hiç kimse yoktu." dedi.

Olayın duyulmasının ardından mezarlığa gelerek gözyaşı döken ölenlerin bazı yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Anadolu Haber Ajansı