banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Mevlana'nın 743. vuslat yıl dönümü

19 Aralık 2016 Pazartesi 02:12
Bu haber 463 kez okundu

İzmir'de Mevlana'nın 743'üncü vuslat yıl dönümü dolayısıyla "Şeb-i Arus" töreni düzenlendi

Mevlana'nın 743. vuslat yıl dönümü
İZMİR (AA)  - Mevlana Celaleddin Rumi'nin 743'üncü vuslat yıl dönümü dolayısıyla AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından "Şeb-i Arus" töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ilk olarak Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Denizli Türk Tasavvuf Müziği korosu bir konser verdi.

Yazar Sinan Yağmur'un sunumunun ardından sema gösterisi yapıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini, Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan Piyade Er Serdar Amak'ın cenazesini bugün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katıldığı törenle Menemen'de toprağa verdiklerini söyledi.

"Asla yılmayacağız, asla yürüdüğümüz yoldan vazgeçmeyeceğiz, asla memleketimizi, vatanımızı bu hainlere teslim etmeyeceğiz, bunu da birlik ve beraberliğimizle yapacağız" diyen Delican, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir medeniyetimiz var. Bu topraklarda binlerce yıldır yaşattığımız, bize kılavuzluk yapan önderlerimiz, büyüklerimiz var. Bugünlerde de bizim bir başkomutanımız var, bize 15 Temmuz'da 'Sokağa çıkın' diyerek, bu ülkenin parçalanmasını önleyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda, Başbakanımızın önderliğinde sonuna kadar, kanımızın son damlasına kadar bu vatanı korumaya devam edeceğiz."

Delican, "Şeb-i Arus"un herhangi bir anma töreni olmadığını, vuslatın da herhangi bir kavram olmadığını belirterek, şunları kaydetti: 

"Acılarla dolu zamanlar yaşıyoruz. Hak yolunu kirli oyunlarına alet edenlerle kardeşi kardeşe kırdıranların sofrasında, maalesef kurtlar sofrasındayız. Biz doğru yolu biliyoruz. Mevlana bu yolun kapısını asırlar önce aralamıştır. Kıblemiz bir, ezanımız bir, peygamberimiz bir, işte böyle yürüyeceğiz bu yolda. Bizim birlik olmaktan, sevgiden, kardeşlikten, bizi biz yapan değerlerden ve gerçek aşktan başka bir yolumuz ve imkanımız yok."


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.