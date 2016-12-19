Mevlana'nın 743. vuslat yıl dönümü

İZMİR (AA) - Mevlana Celaleddin Rumi'nin 743'üncü vuslat yıl dönümü dolayısıyla AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından "Şeb-i Arus" töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ilk olarak Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Denizli Türk Tasavvuf Müziği korosu bir konser verdi.

Yazar Sinan Yağmur'un sunumunun ardından sema gösterisi yapıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini, Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan Piyade Er Serdar Amak'ın cenazesini bugün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katıldığı törenle Menemen'de toprağa verdiklerini söyledi.

"Asla yılmayacağız, asla yürüdüğümüz yoldan vazgeçmeyeceğiz, asla memleketimizi, vatanımızı bu hainlere teslim etmeyeceğiz, bunu da birlik ve beraberliğimizle yapacağız" diyen Delican, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir medeniyetimiz var. Bu topraklarda binlerce yıldır yaşattığımız, bize kılavuzluk yapan önderlerimiz, büyüklerimiz var. Bugünlerde de bizim bir başkomutanımız var, bize 15 Temmuz'da 'Sokağa çıkın' diyerek, bu ülkenin parçalanmasını önleyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda, Başbakanımızın önderliğinde sonuna kadar, kanımızın son damlasına kadar bu vatanı korumaya devam edeceğiz."

Delican, "Şeb-i Arus"un herhangi bir anma töreni olmadığını, vuslatın da herhangi bir kavram olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Acılarla dolu zamanlar yaşıyoruz. Hak yolunu kirli oyunlarına alet edenlerle kardeşi kardeşe kırdıranların sofrasında, maalesef kurtlar sofrasındayız. Biz doğru yolu biliyoruz. Mevlana bu yolun kapısını asırlar önce aralamıştır. Kıblemiz bir, ezanımız bir, peygamberimiz bir, işte böyle yürüyeceğiz bu yolda. Bizim birlik olmaktan, sevgiden, kardeşlikten, bizi biz yapan değerlerden ve gerçek aşktan başka bir yolumuz ve imkanımız yok."

Anadolu Haber Ajansı