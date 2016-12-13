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METEOROLOJİK UYARI

13 Aralık 2016 Salı 15:12
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Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi

METEOROLOJİK UYARI
ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren, başta iç kesimleri olmak üzere, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (60-90 kilometre saat, hamlesi zaman zaman 100 kilometre saatin üzerinde) şeklinde eseceği ifade edildi. 

Kuvvetli fırtınanın, yarın gece saatlerine kadar etkisini devam ettirmesinin beklendiğine dikkat çekilerek, olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.




Anadolu Haber Ajansı
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